Илья Забарный близок к переходу из Борнмута в ПСЖ за 60 млн евро

Забарный в течение нескольких дней перейдет в клуб с россиянином
Центральный защитник английского "Борнмута" Илья Забарный близок к переходу в другой клуб. Пока в положительном русле идут переговоры.
Об этом сообщил инсайдер Фарид Руас.
Украинец близок к трансферу
По информации источника, Забарный в январе может стать футболистом "ПСЖ". Согласно информации о ходе переговоров, такой трансфер оценивается очень высоко.
Решение о продаже Забарного может решиться в течение нескольких дней.
"ПСЖ" должен оформить трансфер нового правого центрального защитника за 60 млн евро.
Отметим, что за "ПСЖ" играет российский голкипер Матвей Сафонов.
Действующий контракт Забарного с Борнмутом действует до лета 2029 года. Авторитетный статистический портал "Трансфермаркт" оценивает игрока в 38 млн евро.
В текущем сезоне Забарный сыграл за "вишен" 17 матчей.
Напомним, чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Александр Усик заставил Тайсона Фьюри донатить на Украину.
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