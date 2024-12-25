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Забарный в течение нескольких дней перейдет в клуб с россиянином

25 декабря 2024 23:02
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор
Илья Забарный близок к переходу из Борнмута в ПСЖ за 60 млн евро
Илья Забарный. Фото: instagram.com/illiazabarnyi
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор

Центральный защитник английского "Борнмута" Илья Забарный близок к переходу в другой клуб. Пока в положительном русле идут переговоры.

Об этом сообщил инсайдер Фарид Руас.

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Илья Забарный борется за мяч. Фото: Reuters

Украинец близок к трансферу

По информации источника, Забарный в январе может стать футболистом "ПСЖ". Согласно информации о ходе переговоров, такой трансфер оценивается очень высоко.

Решение о продаже Забарного может решиться в течение нескольких дней.

"ПСЖ" должен оформить трансфер нового правого центрального защитника за 60 млн евро.

Отметим, что за "ПСЖ" играет российский голкипер Матвей Сафонов.

Действующий контракт Забарного с Борнмутом действует до лета 2029 года. Авторитетный статистический портал "Трансфермаркт" оценивает игрока в 38 млн евро.

В текущем сезоне Забарный сыграл за "вишен" 17 матчей.

Напомним, чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Александр Усик заставил Тайсона Фьюри донатить на Украину.

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

22:33 Мужчина не пошел в ТЦК, так как не готов к службе — что решил суд

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