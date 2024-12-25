Илья Забарный близок к переходу из Борнмута в ПСЖ за 60 млн евро

Илья Забарный. Фото: instagram.com/illiazabarnyi

Центральный защитник английского "Борнмута" Илья Забарный близок к переходу в другой клуб. Пока в положительном русле идут переговоры.

Об этом сообщил инсайдер Фарид Руас.

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Украинец близок к трансферу

По информации источника, Забарный в январе может стать футболистом "ПСЖ". Согласно информации о ходе переговоров, такой трансфер оценивается очень высоко.

Решение о продаже Забарного может решиться в течение нескольких дней.

"ПСЖ" должен оформить трансфер нового правого центрального защитника за 60 млн евро.

Отметим, что за "ПСЖ" играет российский голкипер Матвей Сафонов.

Действующий контракт Забарного с Борнмутом действует до лета 2029 года. Авторитетный статистический портал "Трансфермаркт" оценивает игрока в 38 млн евро.

В текущем сезоне Забарный сыграл за "вишен" 17 матчей.

Напомним, чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Александр Усик заставил Тайсона Фьюри донатить на Украину.

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