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Еще один топ-клуб АПЛ претендует на Забарного — что известно

25 декабря 2024 12:31
Александр Ильющенков - Редактор тематики «Спорт»
Александр Ильющенков
Редактор тематики «Спорт»
Илья Забарный заинтересовал Ливерпуль — известны детали
Игрок сборной Украины и английского "Борнмута" Илья Забарный. Фото: instagram.com/illiazabarnyi
Александр Ильющенков - Редактор тематики «Спорт»
Александр Ильющенков
Редактор тематики «Спорт»

До открытия зимнего трансферного окна остались считанные дни. Одним из заметных фигурантов этого окна может стать украинец.

Игрок сборной Украины и английского "Борнмута" Илья Забарный интересует еще один клуб из элиты английского футбола, сообщает Football Insider.

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Этот клуб может составить серьезную конкуренцию другим претендентам на украинца. А сам Забарный вполне может сразу получить место в основе.

Илья Забарный
Илья Забарный в матче за "Борнмут". Фото: Reuters/Andrew Boyers

О каком клубе идет речь

Бывший главный скаут "Манчестер Юнайтед" Мик Браун утверждает, что Забарный привлек внимание "Ливерпуля".

"У "Борнмута" есть такие игроки, как Антуан Семеньо и центральный защитник Илья Забарный, за которыми наблюдают", — сказал он.

Забарный интересен "красным" вместе с левым защитником команды Милошем Керкезом. При этом о заинтересованности украинцем со стороны "Ливерпуля" СМИ писали еще осенью.

"У "Борнмута" есть несколько очень интересных молодых игроков, которые могли бы продолжить прогресс и стать хорошим вариантом для некоторых из больших команд", — резюмировал Браун.

Илья Забарный в этом сезоне отыграл во всех 17 турах АПЛ. Украинец был и остается игроком основы команды Андони Ираолы.

Напомним, Александр Усик заставил Тайсона Фьюри сделать большой донат на нужды Украины.

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спорт футбол Футбол трансферы Ливерпуль Илья Забарный Борнмут

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