Илья Забарный заинтересовал Ливерпуль — известны детали

Еще один топ-клуб АПЛ претендует на Забарного — что известно
До открытия зимнего трансферного окна остались считанные дни. Одним из заметных фигурантов этого окна может стать украинец.
Игрок сборной Украины и английского "Борнмута" Илья Забарный интересует еще один клуб из элиты английского футбола, сообщает Football Insider.
Этот клуб может составить серьезную конкуренцию другим претендентам на украинца. А сам Забарный вполне может сразу получить место в основе.
О каком клубе идет речь
Бывший главный скаут "Манчестер Юнайтед" Мик Браун утверждает, что Забарный привлек внимание "Ливерпуля".
"У "Борнмута" есть такие игроки, как Антуан Семеньо и центральный защитник Илья Забарный, за которыми наблюдают", — сказал он.
Забарный интересен "красным" вместе с левым защитником команды Милошем Керкезом. При этом о заинтересованности украинцем со стороны "Ливерпуля" СМИ писали еще осенью.
"У "Борнмута" есть несколько очень интересных молодых игроков, которые могли бы продолжить прогресс и стать хорошим вариантом для некоторых из больших команд", — резюмировал Браун.
Илья Забарный в этом сезоне отыграл во всех 17 турах АПЛ. Украинец был и остается игроком основы команды Андони Ираолы.
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