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Ще один топклуб АПЛ претендує на Забарного — що відомо

25 грудня 2024 12:31
Олександр Ільющенков - Редактор тематики «Спорт»
Олександр Ільющенков
Редактор тематики «Спорт»
Ілля Забарний зацікавив Ліверпуль — відомі деталі
Гравець збірної України та англійського "Борнмута" Ілля Забарний. Фото: instagram.com/illiazabarnyi
Олександр Ільющенков - Редактор тематики «Спорт»
Олександр Ільющенков
Редактор тематики «Спорт»

До відкриття зимового трансферного вікна залишились лічені дні. Одним із помітних фігурантів цього вікна може стати українець

Гравець збірної України та англійського "Борнмута" Ілля Забарний цікавить ще один клуб з еліти англійського футболу, повідомляє Football Insider

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Цей клуб може скласти серйозну конкуренцію іншим претендентам на українця. А сам Забарний цілком може відразу отримати місце в основі. 

Илья Забарный
Ілля Забарний у матчі за "Борнмут". Фото: Reuters/Andrew Boyers

Про який клуб йдеться

Колишній головний скаут "Манчестер Юнайтед" Мік Браун стверджує, що Забарний привернув увагу "Ліверпуля". 

"У "Борнмута" є такі гравці, як Антуан Семеньйо та центральний захисник Ілля Забарний, за якими спостерігають", — сказав він.

Забарний цікавий "червоним" разом із лівим захисником команди Мілошем Керкезом. При цьому, про зацікавленість українцем з боку "Ліверпуля" ЗМІ писали ще восени. 

"У "Борнмута" є кілька дуже цікавих молодих гравців, які могли б продовжити прогрес і стати гарним варіантом для деяких із великих команд", — резюмував Браун. 

Ілля Забарний цього сезону відіграв у всіх 17 турах АПЛ. Українець був і залишається гравцем основи команди Андоні Іраоли. 

Нагадаємо, Олександр Усик змусив Тайсона Ф'юрі зробити великий донат на потреби України.  

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спорт футбол Футбол трансфери Ліверпуль Ілля Забарний Борнмут

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

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