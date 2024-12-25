Ілля Забарний зацікавив Ліверпуль — відомі деталі

Гравець збірної України та англійського "Борнмута" Ілля Забарний. Фото: instagram.com/illiazabarnyi

До відкриття зимового трансферного вікна залишились лічені дні. Одним із помітних фігурантів цього вікна може стати українець.

Гравець збірної України та англійського "Борнмута" Ілля Забарний цікавить ще один клуб з еліти англійського футболу, повідомляє Football Insider.

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Цей клуб може скласти серйозну конкуренцію іншим претендентам на українця. А сам Забарний цілком може відразу отримати місце в основі.

Ілля Забарний у матчі за "Борнмут". Фото: Reuters/Andrew Boyers

Про який клуб йдеться

Колишній головний скаут "Манчестер Юнайтед" Мік Браун стверджує, що Забарний привернув увагу "Ліверпуля".

"У "Борнмута" є такі гравці, як Антуан Семеньйо та центральний захисник Ілля Забарний, за якими спостерігають", — сказав він.

Забарний цікавий "червоним" разом із лівим захисником команди Мілошем Керкезом. При цьому, про зацікавленість українцем з боку "Ліверпуля" ЗМІ писали ще восени.

"У "Борнмута" є кілька дуже цікавих молодих гравців, які могли б продовжити прогрес і стати гарним варіантом для деяких із великих команд", — резюмував Браун.

Ілля Забарний цього сезону відіграв у всіх 17 турах АПЛ. Українець був і залишається гравцем основи команди Андоні Іраоли.

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