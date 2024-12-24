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ТОП-клуб з росіянином у складі розпочав переговори щодо Забарного

24 грудня 2024 13:01
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор
ПСЖ розпочав переговори щодо трансферу Іллі Забарного з Борнмута
Ілля Забарний. Фото: скриншот
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор

Український центральний захисник "Борнмута" Ілля Забарний взимку може змінити команду. Переговори по футболісту вже розпочав французький "ПСЖ".

Про початок переговорів повідомив паблік PSGINSIDE-ACTUS.

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Ілля Забарний
Ілля Забарний. Фото: УАФ

"ПСЖ" активніший за інших у переговорах по Забарному

Джерело, знайоме з ситуацією по Забарному, підтвердило інтерес французького "ПСЖ" до Іллі.

"Клуб ініціював переговори про його трансфер. На зимовий ринок "ПСЖ" має бюджет у 60 мільйонів євро, не враховуючи можливі доходи від продажів", — повідомили в пабліку.

Бажання придбати Забарного взимку пояснюється тим, що наступного літа футболіста намагатимуться придбати всі топові клуби АПЛ, мадридський "Реал" та мюнхенська "Баварія".

При цьому, взимку Іллю можна купити за 60 млн євро, а до наступного літа сума може суттєво зрости, оскільки "Борнмут" має шанси вийти в єврокубки, зокрема в Лігу чемпіонів.

Ілля Забарний
Ілля Забарний у матчі з Чехією в Лізі Націй. Фото: УАФ

При цьому існує велика ймовірність, що Забарний відмовить "ПСЖ" через те, що там грає російський воротар Матвій Сафонов.

У поточному сезоні Забарний зіграв за "вишень" 17 матчів. Контракт футболіста з англійським клубом розрахований до літа 2029 року.

Авторитетний статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює Забарного в 38 млн євро. Це найдорожчий гравець збірної України.

Нагадаємо, Андрій Ярмоленко домовляється про перехід одного з найталановитіших футболістів чемпіонату України.

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футбол ПСЖ Футбол трансфери Ілля Забарний Борнмут

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