ПСЖ розпочав переговори щодо трансферу Іллі Забарного з Борнмута

Ілля Забарний. Фото: скриншот

Український центральний захисник "Борнмута" Ілля Забарний взимку може змінити команду. Переговори по футболісту вже розпочав французький "ПСЖ".

Про початок переговорів повідомив паблік PSGINSIDE-ACTUS.

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Джерело, знайоме з ситуацією по Забарному, підтвердило інтерес французького "ПСЖ" до Іллі.

"Клуб ініціював переговори про його трансфер. На зимовий ринок "ПСЖ" має бюджет у 60 мільйонів євро, не враховуючи можливі доходи від продажів", — повідомили в пабліку.

Бажання придбати Забарного взимку пояснюється тим, що наступного літа футболіста намагатимуться придбати всі топові клуби АПЛ, мадридський "Реал" та мюнхенська "Баварія".

При цьому, взимку Іллю можна купити за 60 млн євро, а до наступного літа сума може суттєво зрости, оскільки "Борнмут" має шанси вийти в єврокубки, зокрема в Лігу чемпіонів.

Ілля Забарний у матчі з Чехією в Лізі Націй. Фото: УАФ

При цьому існує велика ймовірність, що Забарний відмовить "ПСЖ" через те, що там грає російський воротар Матвій Сафонов.

У поточному сезоні Забарний зіграв за "вишень" 17 матчів. Контракт футболіста з англійським клубом розрахований до літа 2029 року.

Авторитетний статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює Забарного в 38 млн євро. Це найдорожчий гравець збірної України.

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