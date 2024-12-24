ПСЖ начал переговоры по трансферу Ильи Забарного из Борнмута

ТОП-клуб с россиянином в составе начал переговоры по Забарному
Украинский центральный защитник "Борнмута" Илья Забарный зимой может сменить команду. Переговоры по футболисту уже начал французский "ПСЖ".
О начале переговоров сообщил паблик PSGINSIDE-ACTUS.
"ПСЖ" активнее остальных в переговорах по Забарному
Источник, знакомы с ситуацией по Забарному, подтвердил интерес французского "ПСЖ" к Илье.
"Клуб инициировал переговоры о его трансфере. На зимний рынок ПСЖ располагает бюджетом в 60 миллионов евро, не включая возможную выручку от продаж", — сообщили в паблике.
Желание заполучить Забарного зимой объясняется тем, то следующим летом футболистом попытаются купить все топовые клубы АПЛ, мадридский "Реал" и мюнхенская "Бавария".
При этом, зимой Илью можно купить за 60 млн евро, а к следующему лету сумма может существенно вырасти, поскольку "Борнмут" имеет шансы выйти в еврокубки, в том числе, Лигу чемпионов.
При этом, существует большая вероятность, что Забарный откажет "ПСЖ" потому, что там играет российский вратарь Матвей Сафонов.
В текущем сезоне Забарный сыграл за "вишен" 17 матчей. Контракт футболиста с английским клубом рассчитан до лета 2029 года.
Авторитетный статистический портал "Трансфермаркт" оценивает Забарного в 38 млн евро. Это самый дорогой игрок сборной Украины.
Напомним, Андрей Ярмоленко договаривается о переходе одного из самых талантливых футболистов чемпионата Украины.
Забарный перейдет в топовый клуб из чемпионата Германии — что известно.
Титулованная украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук стала спортивным чиновником.
О проблемах с забиванием голов в текущем сезоне рассказал форвард "Манчестер Сити" Эрлинг Голан.
Читайте Новини.LIVE!