ПСЖ начал переговоры по трансферу Ильи Забарного из Борнмута

Илья Забарный. Фото: скриншот

Украинский центральный защитник "Борнмута" Илья Забарный зимой может сменить команду. Переговоры по футболисту уже начал французский "ПСЖ".

О начале переговоров сообщил паблик PSGINSIDE-ACTUS.

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Илья Забарный. Фото: УАФ

"ПСЖ" активнее остальных в переговорах по Забарному

Источник, знакомы с ситуацией по Забарному, подтвердил интерес французского "ПСЖ" к Илье.

"Клуб инициировал переговоры о его трансфере. На зимний рынок ПСЖ располагает бюджетом в 60 миллионов евро, не включая возможную выручку от продаж", — сообщили в паблике.

Желание заполучить Забарного зимой объясняется тем, то следующим летом футболистом попытаются купить все топовые клубы АПЛ, мадридский "Реал" и мюнхенская "Бавария".

При этом, зимой Илью можно купить за 60 млн евро, а к следующему лету сумма может существенно вырасти, поскольку "Борнмут" имеет шансы выйти в еврокубки, в том числе, Лигу чемпионов.

Илья Забарный в матче с Чехией в Лиге Наций. Фото: УАФ

При этом, существует большая вероятность, что Забарный откажет "ПСЖ" потому, что там играет российский вратарь Матвей Сафонов.

В текущем сезоне Забарный сыграл за "вишен" 17 матчей. Контракт футболиста с английским клубом рассчитан до лета 2029 года.

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