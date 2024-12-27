Ворскла арендует молодого таланта с Динамо — о ком идет речь

Игроки киевского "Динамо" перед матчем. Фото: instagram.com/fc_dynamo_kyiv

Футбольные клубы со всей Европы остаются в ожидании зимнего трансферного окна. И уже сейчас планируют предстоящие переходы.

Полтавская "Ворскла" планирует арендовать уже второго молодого игрока из киевского "Динамо", сообщает ТаТоТаке.

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О ком идет речь

Состав полтавской "Ворсклы" может пополнить 18-летний вингер "Динамо" Александр Шевченко.

В прошлом сезоне он отыграл за юношескую команду полтавчан 27 матчей, в которых забил четыре мяча.

В этом году сыграл за "Динамо" U-19 шесть поединков, в которых забил один мяч.

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