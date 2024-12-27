Ворскла арендует молодого таланта с Динамо — о ком идет речь

Молодой талант Динамо перейдет в другой клуб УПЛ
Футбольные клубы со всей Европы остаются в ожидании зимнего трансферного окна. И уже сейчас планируют предстоящие переходы.
Полтавская "Ворскла" планирует арендовать уже второго молодого игрока из киевского "Динамо", сообщает ТаТоТаке.
Этот игрок уже показал свой потенциал в полтавском клубе. И может присоединиться к Навину Малыша, который тоже будет играть в "Ворскле".
О ком идет речь
Состав полтавской "Ворсклы" может пополнить 18-летний вингер "Динамо" Александр Шевченко.
В прошлом сезоне он отыграл за юношескую команду полтавчан 27 матчей, в которых забил четыре мяча.
В этом году сыграл за "Динамо" U-19 шесть поединков, в которых забил один мяч.
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