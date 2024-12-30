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Клуб УПЛ хочет приобрести забивного бразильца

30 декабря 2025 12:48
Александр Ильющенков - Редактор тематики «Спорт»
Александр Ильющенков
Редактор тематики «Спорт»
Бразильский форвард из чемпионата Польши может перейти в УПЛ — детали
Джонатан Джуниор (слева). Фото: instagram.com/jonathanjunior39
Александр Ильющенков - Редактор тематики «Спорт»
Александр Ильющенков
Редактор тематики «Спорт»

До открытия зимнего трансферного окна остались считанные дни. Клубы УПЛ ищут варианты усиления на вторую часть сезона.

Бразильский форвард польской "Котвицы" Джонатан Джуниор стал потенциальным трансфером для одного из клубов УПЛ, сообщает Meczyki.

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Он сейчас ведет переговоры по расторжению контракта с нынешним клубом. Если разорвать сделку не удастся, ее могут продать за сумму до 140 тысяч долларов.

Что известно о потенциальном трансфере

Интерес к Джонатану Джуниору проявляют, кроме неназванного клуба из чемпионата Украины, также польские "Радомяк", "Висла" и "Термалика".

В этом сезоне бразильский форвард сыграл 17 поединков, забив 5 мячей и отдав одну результативную передачу.

Напомним, гонорар украинца Александра Усика за бой против британца Тайсона Фьюри был меньше, чем ожидалось.

Бывший голкипер "Динамо" и сборной Украины может возобновить карьеру в УПЛ.

Спортивный врач опроверг очередную версию о мельдонии и Мудрике.

Игрок сборной Украины может сменить клуб уже этой зимой.

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