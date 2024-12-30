Бразильский форвард из чемпионата Польши может перейти в УПЛ — детали

Джонатан Джуниор (слева). Фото: instagram.com/jonathanjunior39

До открытия зимнего трансферного окна остались считанные дни. Клубы УПЛ ищут варианты усиления на вторую часть сезона.

Бразильский форвард польской "Котвицы" Джонатан Джуниор стал потенциальным трансфером для одного из клубов УПЛ, сообщает Meczyki.

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Он сейчас ведет переговоры по расторжению контракта с нынешним клубом. Если разорвать сделку не удастся, ее могут продать за сумму до 140 тысяч долларов.

Что известно о потенциальном трансфере

Интерес к Джонатану Джуниору проявляют, кроме неназванного клуба из чемпионата Украины, также польские "Радомяк", "Висла" и "Термалика".

В этом сезоне бразильский форвард сыграл 17 поединков, забив 5 мячей и отдав одну результативную передачу.

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