Калюжний може перейти до закордонного чемпіонату — деталі

Гравець збірної України та "Олександрії" Іван Калюжний. Фото: instagram.com/kaliuzhnyi_vanya

Зимове трансферне вікно відкривається вже незабаром. Українські клуби вже розглядають варіанти підсилення та готуються до можливих кадрових втрат.

Гравець збірної України та "Олександрії" Іван Калюжний вже взимку може змінити не тільки команду, але й чемпіонат, повідомляє "Динамоманія".

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Калюжний вже давно перебуває "на радарі" багатьох клубів. Причому не тільки в чемпіонаті України.

Хто цікавиться Калюжним

За даними журналістів, у списку тих, хто зацікавлений у послугах гравця "Олександрії", є клуби з Німеччини, Туреччини, США та Південної Кореї.

Крім того, є пропозиції з Індії, де Калюжний вже встиг пограти.

Контракт Івана Калюжного з "Олександрією" закінчується влітку 2025 року.

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