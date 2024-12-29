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Калюжний може змінити клуб уже взимку — хто претендує на гравця

29 грудня 2024 17:57
Олександр Ільющенков - Редактор тематики «Спорт»
Олександр Ільющенков
Редактор тематики «Спорт»
Калюжний може перейти до закордонного чемпіонату — деталі
Гравець збірної України та "Олександрії" Іван Калюжний. Фото: instagram.com/kaliuzhnyi_vanya
Олександр Ільющенков - Редактор тематики «Спорт»
Олександр Ільющенков
Редактор тематики «Спорт»

Зимове трансферне вікно відкривається вже незабаром. Українські клуби вже розглядають варіанти підсилення та готуються до можливих кадрових втрат.

Гравець збірної України та "Олександрії" Іван Калюжний вже взимку може змінити не тільки команду, але й чемпіонат, повідомляє "Динамоманія".

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Калюжний вже давно перебуває "на радарі" багатьох клубів. Причому не тільки в чемпіонаті України.

Хто цікавиться Калюжним

За даними журналістів, у списку тих, хто зацікавлений у послугах гравця "Олександрії", є клуби з Німеччини, Туреччини, США та Південної Кореї.

Крім того, є пропозиції з Індії, де Калюжний вже встиг пограти.

Контракт Івана Калюжного з "Олександрією" закінчується влітку 2025 року.

Нагадаємо, тренер збірної України з тенісу не повернувся додому після виїзду на великий турнір.  

Олександр Усик очолив один із престижних боксерських рейтингів, у якому також є брати Клички.

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спорт футбол Збірна України з футболу УПЛ Олександрія Іван Калюжний

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