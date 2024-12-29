Калюжный может перейти в зарубежный чемпионат — что известно

Калюжный может сменить клуб уже зимой — кто претендует на игрока
Зимнее трансферное окно открывается уже в скором времени. Украинские клубы уже рассматривают варианты усиления и готовятся к возможным кадровым потерям.
Игрок сборной Украины и "Александрии" Иван Калюжный уже зимой может сменить не только команду, но и чемпионат, сообщает "Динамомания".
Калюжный уже давно находится на радаре многих клубов.
Кто интересуется Калюжным
По данным журналистов, в списке заинтересованных в услугах игрока "Александрии" есть клубы из Германии, Турции, США и Южной Кореи.
Кроме того, есть предложения из Индии, где Калюжный уже успел поиграть.
Контракт Ивана Калюжного с "Александрией" истекает летом 2025 года.
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