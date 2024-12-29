Калюжный может перейти в зарубежный чемпионат — что известно

Игрок сборной Украины и "Александрии" Иван Калюжный. Фото: instagram.com/kaliuzhnyi_vanya

Зимнее трансферное окно открывается уже в скором времени. Украинские клубы уже рассматривают варианты усиления и готовятся к возможным кадровым потерям.

Игрок сборной Украины и "Александрии" Иван Калюжный уже зимой может сменить не только команду, но и чемпионат, сообщает "Динамомания".

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Кто интересуется Калюжным

По данным журналистов, в списке заинтересованных в услугах игрока "Александрии" есть клубы из Германии, Турции, США и Южной Кореи.

Кроме того, есть предложения из Индии, где Калюжный уже успел поиграть.

Контракт Ивана Калюжного с "Александрией" истекает летом 2025 года.

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