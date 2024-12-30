Лунин поставил руководству Реала условие, при котором останется в клубе.

Лунин назвал условие, при котором останется в Реале
Зимнее трансферное окно откроется через несколько дней. Судьба некоторых украинских игроков, возможно, решится именно зимой.
Голкипер мадридского "Реала" и сборной Украины Андрей Лунин может покинуть клуб, пишет Defensa Central.
По данным СМИ, уже есть условие, при котором украинец точно уйдет. Оно связано с другим голкипером клуба.
Когда Лунин уйдет из "Реала"
Андрей Лунин покинет клуб, если "Реал" продлит контракт с основным вратарем команды Тибо Куртуа.
Ранее украинец дал ясно понять руководству "Реала", что хочет получать больше игрового времени.
В Мадриде готовы продать Лунина, если получат хорошее финансовое предложение.
В этом сезоне Андрей Лунин отыграл за "Реал" пять поединков, в которых пропустил восемь голов.
Напомним, Александр Усик получил за второй бой с Тайсоном Фьюри меньше, чем ожидалось.
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