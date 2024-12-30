Лунин поставил руководству Реала условие, при котором останется в клубе.

Андрей Лунин с семьей. Фото: instagram.com/lunin_andrey

Зимнее трансферное окно откроется через несколько дней. Судьба некоторых украинских игроков, возможно, решится именно зимой.

Голкипер мадридского "Реала" и сборной Украины Андрей Лунин может покинуть клуб, пишет Defensa Central.

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По данным СМИ, уже есть условие, при котором украинец точно уйдет. Оно связано с другим голкипером клуба.

Когда Лунин уйдет из "Реала"

Андрей Лунин покинет клуб, если "Реал" продлит контракт с основным вратарем команды Тибо Куртуа.

Ранее украинец дал ясно понять руководству "Реала", что хочет получать больше игрового времени.

В Мадриде готовы продать Лунина, если получат хорошее финансовое предложение.

В этом сезоне Андрей Лунин отыграл за "Реал" пять поединков, в которых пропустил восемь голов.

Напомним, Александр Усик получил за второй бой с Тайсоном Фьюри меньше, чем ожидалось.

Бывший голкипер "Динамо", "Полесья" и сборной Украины может перейти в другой клуб УПЛ.

Спортивный врач прокомментировал версию о допинге Михаила Мудрика, в которой фигурировала корова.

Известный футболист сборной Украины может переехать в другой чемпионат этой зимой.