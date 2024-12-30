Ф'юрі зважився на радикальні зміни після поразки від Усика — деталі

Ф'юрі пішов на радикальні кроки після поразки від Усика
Український боксер Олександр Усик вдруге переміг британця Тайсона Ф'юрі та захистив титули чемпіона світу за версіями WBC, WBA, WBO. Після шоу у Саудівській Аравії обидва боксери зараз відпочивають.
Тайсон Ф'юрі після поразки від Олександра Усика зважився на радикальні зміни, повідомляє Mirror.
Зараз Ф'юрі відпочиває у рідному місті. І, за словами друзів, не планує поки що його залишати.
Що зробив Ф'юрі
Журналісти пишуть, що Тайсон Ф'юрі вирішив поголити бороду, через яку перед боєм з Усиком навіть виник невеличкий скандал.
"Так, він поголив бороду. Зараз він повернувся додому в Моркам зі своєю сім'єю. Він просто займається своїми повсякденними справами...", — розповів друг Ф'юрі.
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