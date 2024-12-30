Ф'юрі зважився на радикальні зміни після поразки від Усика — деталі

Британський боксер Тайсон Ф'юрі. Фото: REUTERS/Hamad I Mohammed

Український боксер Олександр Усик вдруге переміг британця Тайсона Ф'юрі та захистив титули чемпіона світу за версіями WBC, WBA, WBO. Після шоу у Саудівській Аравії обидва боксери зараз відпочивають.

Тайсон Ф'юрі після поразки від Олександра Усика зважився на радикальні зміни, повідомляє Mirror.

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Що зробив Ф'юрі

Журналісти пишуть, що Тайсон Ф'юрі вирішив поголити бороду, через яку перед боєм з Усиком навіть виник невеличкий скандал.

"Так, він поголив бороду. Зараз він повернувся додому в Моркам зі своєю сім'єю. Він просто займається своїми повсякденними справами...", — розповів друг Ф'юрі.

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