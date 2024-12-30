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Ф'юрі пішов на радикальні кроки після поразки від Усика

30 грудня 2024 17:04
Олексій Паламарчук - Редактор
Ф'юрі зважився на радикальні зміни після поразки від Усика — деталі
Британський боксер Тайсон Ф'юрі. Фото: REUTERS/Hamad I Mohammed
Олексій Паламарчук - Редактор

Український боксер Олександр Усик вдруге переміг британця Тайсона Ф'юрі та захистив титули чемпіона світу за версіями WBC, WBA, WBO. Після шоу у Саудівській Аравії обидва боксери зараз відпочивають. 

Тайсон Ф'юрі після поразки від Олександра Усика зважився на радикальні зміни, повідомляє Mirror

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Зараз Ф'юрі відпочиває у рідному місті. І, за словами друзів, не планує поки що його залишати. 

Що зробив Ф'юрі

Журналісти пишуть, що Тайсон Ф'юрі вирішив поголити бороду, через яку перед боєм з Усиком навіть виник невеличкий скандал. 

"Так, він поголив бороду. Зараз він повернувся додому в Моркам зі своєю сім'єю. Він просто займається своїми повсякденними справами...", — розповів друг Ф'юрі.

Нагадаємо, голкіпер "Реала" Андрій Лунін може залишитись у клубі, але є умова. 

Олександр Усик отримав за бій з Ф'юрі менший гонорар, ніж очікувалося.

Спортивний лікар прокоментував чергову версію щодо допінг-скандалу Мудрика.

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спорт бокс Тайсон Ф'юрі спортсмени Усик — Ф'юрі 2

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