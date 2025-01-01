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Родина Усиків показала, як відсвяткувала Новий рік у Києві

1 січня 2025 12:59
Олексій Паламарчук - Редактор
Олександр Усик після перемоги над Ф'юрі зустрів Новий рік з родиною у Києві
Катерина та Олександр Усики з молодшою дочкою. Фото: instagram.com/usyk_kate1505
Олексій Паламарчук - Редактор

Чемпіон світу з боксу у надважкій вазі Олександр Усик зустрів 2025 рік в Україні. Боксер зустрівся зі своєю молодшою дочкою та скуштував святкової качки.

Фото з домашньої вечірки опублікувала дружина Усика Катерина в Instagram.

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Катерина та Олександр Усіки
Катерина та Олександр Усики. Фото: instagram.com/usyk_kate1505

Усик повернувся в Україну

Після свого реваншу з Тайсоном Ф'юрі, де Олександр переміг, він повернувся до України. Одразу після приїзду Усик відвідав Офіс Президента, де зустрівся з Володимиром Зеленським.

Александр Усик и Владимир Зеленский
Олександр Усик та Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента України

Після зустрічі з главою держави Усик вирушив додому, де на нього чекала родина.

Через відсутність часу на підготовку довелося готувати в духовці святкову качку. Однак це не головне, адже Олександр побачив дочок і зустрів Новий рік у сімейному колі після того, як три місяці був в ізоляції у тренувальному таборі.

Катерина та Олександр Усіки
Святкова качка сім'ї Усиків. Фото: instagram.com/usyk_kate1505

Зазначимо, що Усик планує взяти тривалу паузу після реваншу з Ф'юрі і тому його повернення на ринг може статися або наприкінці весни, або влітку.

Катерина та Олександр Усіки
Катерина та Олександр Усики. Фото: instagram.com/usyk_kate1505

Нагадаємо, колишній футболіст київського "Динамо" Артем Мілевський розповів, як гуляв під час виступів в Україні.

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Після другої поразки від Олександра Усика британський боксер Тайсон Ф'юрі розпочав інший спосіб життя.

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Олександр Усик бокс Катерина Усик дружини футболістів Новий рік 2025

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