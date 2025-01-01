Олександр Усик після перемоги над Ф'юрі зустрів Новий рік з родиною у Києві

Родина Усиків показала, як відсвяткувала Новий рік у Києві
Чемпіон світу з боксу у надважкій вазі Олександр Усик зустрів 2025 рік в Україні. Боксер зустрівся зі своєю молодшою дочкою та скуштував святкової качки.
Фото з домашньої вечірки опублікувала дружина Усика Катерина в Instagram.
Усик повернувся в Україну
Після свого реваншу з Тайсоном Ф'юрі, де Олександр переміг, він повернувся до України. Одразу після приїзду Усик відвідав Офіс Президента, де зустрівся з Володимиром Зеленським.
Після зустрічі з главою держави Усик вирушив додому, де на нього чекала родина.
Через відсутність часу на підготовку довелося готувати в духовці святкову качку. Однак це не головне, адже Олександр побачив дочок і зустрів Новий рік у сімейному колі після того, як три місяці був в ізоляції у тренувальному таборі.
Зазначимо, що Усик планує взяти тривалу паузу після реваншу з Ф'юрі і тому його повернення на ринг може статися або наприкінці весни, або влітку.
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