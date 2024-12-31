Суркіс запропонував Кривцову контракт з Динамо Київ

Суркіс запропонував легенді Шахтаря перейти до київського Динамо
Київське "Динамо" знайшло підсилення на позицію центрального захисника. Ігор Суркіс запропонував контракт колишньому гравцю донецького "Шахтаря" Сергію Кривцову.
Про рішення Суркіса повідомив Телеграм-канал "White Blue Team | Динамо Київ".
Новий центральний захисник "Динамо"
За інформацією джерела, президент "Динамо" зацікавлений у підписанні контракту з колишнім гравцем "Шахтаря" Кривцовим, який став вільним агентом після завершення контракту з "Інтером" Маямі.
Суркіс пішов на такий крок через проблеми в центрі захисту "Динамо" в першій половині сезону. Серед гравців команди було багато травм і помилок.
Суркісу потрібен досвідчений центральний захисник, готовий грати в чемпіонаті України. Саме таким, на думку Суркіса, є Кривцов.
Легенда "Шахтаря" взяв час на обдумування пропозиції.
Кривцов перейшов із "Шахтаря" в "Маямі" у січні 2023 року. В складі американського клубу 33-річний футболіст провів 63 матчі, в яких забив два м'ячі і зробив один асист.
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