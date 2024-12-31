Суркіс запропонував Кривцову контракт з Динамо Київ

Ігор Суркіс. Фото: "Динамо" Київ

Київське "Динамо" знайшло підсилення на позицію центрального захисника. Ігор Суркіс запропонував контракт колишньому гравцю донецького "Шахтаря" Сергію Кривцову.

Про рішення Суркіса повідомив Телеграм-канал "White Blue Team | Динамо Київ".

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Новий центральний захисник "Динамо"

За інформацією джерела, президент "Динамо" зацікавлений у підписанні контракту з колишнім гравцем "Шахтаря" Кривцовим, який став вільним агентом після завершення контракту з "Інтером" Маямі.

Суркіс пішов на такий крок через проблеми в центрі захисту "Динамо" в першій половині сезону. Серед гравців команди було багато травм і помилок.

Суркісу потрібен досвідчений центральний захисник, готовий грати в чемпіонаті України. Саме таким, на думку Суркіса, є Кривцов.

Легенда "Шахтаря" взяв час на обдумування пропозиції.

Кривцов перейшов із "Шахтаря" в "Маямі" у січні 2023 року. В складі американського клубу 33-річний футболіст провів 63 матчі, в яких забив два м'ячі і зробив один асист.

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