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Суркіс запропонував легенді Шахтаря перейти до київського Динамо

31 грудня 2024 13:18
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор
Суркіс запропонував Кривцову контракт з Динамо Київ
Ігор Суркіс. Фото: "Динамо" Київ
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор

Київське "Динамо" знайшло підсилення на позицію центрального захисника. Ігор Суркіс запропонував контракт колишньому гравцю донецького "Шахтаря" Сергію Кривцову.

Про рішення Суркіса повідомив Телеграм-канал "White Blue Team | Динамо Київ".

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Сергій Кривцов. Фото: "Інтер" Маямі

Новий центральний захисник "Динамо"

За інформацією джерела, президент "Динамо" зацікавлений у підписанні контракту з колишнім гравцем "Шахтаря" Кривцовим, який став вільним агентом після завершення контракту з "Інтером" Маямі.

Суркіс пішов на такий крок через проблеми в центрі захисту "Динамо" в першій половині сезону. Серед гравців команди було багато травм і помилок.

Суркісу потрібен досвідчений центральний захисник, готовий грати в чемпіонаті України. Саме таким, на думку Суркіса, є Кривцов.

Легенда "Шахтаря" взяв час на обдумування пропозиції.

Кривцов перейшов із "Шахтаря" в "Маямі" у січні 2023 року. В складі американського клубу 33-річний футболіст провів 63 матчі, в яких забив два м'ячі і зробив один асист.

Нагадаємо, колишній футболіст "Динамо" Артем Мілевський розповів, як розважався з Олександром Алієвим.

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ФК Шахтар Динамо Футбол трансфери Ігор Суркіс Сергій Кривцов

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15:38 Удар по Льгову — ЗМІ повідомляють про загиблих військових РФ

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