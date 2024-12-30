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Вацко назвав реальну вартість Забарного

30 грудня 2024 22:21
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор
Забарний може піти до топового клубу — названо вартість футболіста
Ілля Забарний. Фото: Reuters/Ian Walton
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор

Український центральний захисник англійського "Борнмуту" Ілля Забарний став дуже бажаною метою для топових клубів. Футболіста спробують купити вже майбутньої зими.

Український коментатор Віктор Вацко в ефірі свого YouTube каналу назвав реальну вартість Забарного.

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За словами Вацка, Забарний наразі коштує 80 млн євро й інші клуби не зможуть його купити за меншу суму.

Зазначимо, що ще місяць тому у ЗМІ фігурувала сума у розмірі 60 млн євро, але футболіст відмінно відіграв у грудні.

При цьому статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює футболіста у 38 млн євро.

"Борнмут" ніколи не приховував, що розглядає покупку Іллі у "Динамо" як власну бізнес-інвестицію. І зараз в Англії у контексті вимог "Борнмуту" за трансфер Забарного називають 80 мільйонів євро. "Борнмут" дуже і дуже заробляє на цьому трансфері", — сказав Вацко.

Також Вацко розповів, що взимку купити Забарного зможе лише "ПСЖ". Інші команди зможуть здійснити трансфер влітку. При цьому варто відсіяти "Тоттенхем", де немає таких коштів, і "Челсі", де в центрі захисту є п'ять молодих футболістів.

Нагадаємо, колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі зробив радикальні кроки у своєму житті — це сталося після другої поразки Усіку.

Голкіпер мадридський "Реала" Андрій Лунін може перейти до іншого клубу, якщо його ультиматум не виконають.

Чемпіон світу з боксу у надважкій вазі Олександр Усик отримав за бій з Ф'юрі отримає гонорар менший за очікуваний.

футбол Футбол трансфери Ілля Забарний Борнмут Віктор Вацко

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