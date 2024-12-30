Забарний може піти до топового клубу — названо вартість футболіста

Вацко назвав реальну вартість Забарного
Український центральний захисник англійського "Борнмуту" Ілля Забарний став дуже бажаною метою для топових клубів. Футболіста спробують купити вже майбутньої зими.
Український коментатор Віктор Вацко в ефірі свого YouTube каналу назвав реальну вартість Забарного.
Скільки коштує Забарний
За словами Вацка, Забарний наразі коштує 80 млн євро й інші клуби не зможуть його купити за меншу суму.
Зазначимо, що ще місяць тому у ЗМІ фігурувала сума у розмірі 60 млн євро, але футболіст відмінно відіграв у грудні.
При цьому статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює футболіста у 38 млн євро.
"Борнмут" ніколи не приховував, що розглядає покупку Іллі у "Динамо" як власну бізнес-інвестицію. І зараз в Англії у контексті вимог "Борнмуту" за трансфер Забарного називають 80 мільйонів євро. "Борнмут" дуже і дуже заробляє на цьому трансфері", — сказав Вацко.
Також Вацко розповів, що взимку купити Забарного зможе лише "ПСЖ". Інші команди зможуть здійснити трансфер влітку. При цьому варто відсіяти "Тоттенхем", де немає таких коштів, і "Челсі", де в центрі захисту є п'ять молодих футболістів.
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