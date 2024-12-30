Забарный может уйти в топовый клуб — названа стоимость футболиста

Вацко назвал реальную стоимость Забарного
Украинский центральный защитник английского "Борнмута" Илья Забарный стал очень желанной целью для топовых клубов. Футболиста попытаются купить уже предстоящей зимой.
Украинский комментатор Виктор Вацко в эфире своего YouTube-каналу назвал реальную стоимость Забарного.
Сколько стоит Забарный
По словам Вацко, Забарный на текущий момент стоит 80 млн евро и другие клубы не смогут купить его за меньшую сумму.
Отметим, что еще месяц назад в СМИ фигурировала сумма в размере 60 млн евро, но футболист отлично отыграл в декабре.
При этом статистический портал "Трансфермаркт" оценивает футболиста в 38 млн евро.
"Борнмут" никогда не скрывал, что рассматривает покупку Ильи у "Динамо" как собственную бизнес-инвестицию. И сейчас в Англии в контексте требований "Борнмута" за трансфер Забарного называют 80 миллионов евро. "Борнмут" очень и очень зарабатывает на этом трансфере", — сказал Вацко.
Также Вацко рассказал, что зимой купить Забарного сможет только "ПСЖ". Остальные команды смогут осуществить трансфер летом. При этом, стоит отсеять "Тоттенхэм", где нет таких средств, и "Челси" где в центре защиты есть пять молодых футболистов.
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