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Вацко назвал реальную стоимость Забарного

30 декабря 2024 22:21
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор
Забарный может уйти в топовый клуб — названа стоимость футболиста
Илья Забарный. Фото: Reuters/Ian Walton
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор

Украинский центральный защитник английского "Борнмута" Илья Забарный стал очень желанной целью для топовых клубов. Футболиста попытаются купить уже предстоящей зимой.

Украинский комментатор Виктор Вацко в эфире своего YouTube-каналу назвал реальную стоимость Забарного.

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По словам Вацко, Забарный на текущий момент стоит 80 млн евро и другие клубы не смогут купить его за меньшую сумму.

Отметим, что еще месяц назад в СМИ фигурировала сумма в размере 60 млн евро, но футболист отлично отыграл в декабре.

При этом статистический портал "Трансфермаркт" оценивает футболиста в 38 млн евро.

"Борнмут" никогда не скрывал, что рассматривает покупку Ильи у "Динамо" как собственную бизнес-инвестицию. И сейчас в Англии в контексте требований "Борнмута" за трансфер Забарного называют 80 миллионов евро. "Борнмут" очень и очень зарабатывает на этом трансфере", — сказал Вацко.

Также Вацко рассказал, что зимой купить Забарного сможет только "ПСЖ". Остальные команды смогут осуществить трансфер летом. При этом, стоит отсеять "Тоттенхэм", где нет таких средств, и "Челси" где в центре защиты есть пять молодых футболистов.

Напомним, бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри сделал радикальные шаги в своей жизни — это случилось после второго поражения Усику.

Голкипер мадридский "Реала" Андрей Лунин может перейти в другой клуб, если его ультиматум не выполнят.

Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Александр Усик получил за бой с Фьюри получит гонорар меньше ожидаемого.

футбол Футбол трансферы Илья Забарный Борнмут Виктор Вацко

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