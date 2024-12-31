Суркис предложил Кривцову контракт с Динамо Киев

Суркис предложил легенде Шахтера перейти в киевское Динамо
Киевское "Динамо" нашло усиление на позицию центрального защитника. Игорь Суркис предложил контракт бывшему игроку донецкого "Шахтера" Сергею Кривцову.
О решении Суркиса сообщил Телеграм-канал "White Blue Team | Динамо Київ".
Новый центральный защитник "Динамо"
По информации источника, президент "Динамо" заинтересован в подписании контракта с бывшим игроком "Шахтера" Кривцовым, который стал свободным агентом после завершения контракта с "Интером" Майами.
Суркис пошел на такой шаг из-за возникших в первой половине сезона проблем в центре защиты "Динамо". Среди игроков команды было много травм и ошибок.
Суркису понадобился опытный центральный защитник, готовый играть в чемпионате Украины. Именно таким, по мнению Суркиса является Кривцов.
Легенда "Шахтера" взял время на обдумывание предложения.
Кривцов перешел из "Шахтера" в "Майами" в январе 2023 года. В составе американского клуба 33-летний футболист провел 63 матча, в которых забил два мяча и сделал один ассист.
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