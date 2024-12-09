Клуб Месси и Бекхэма прекратил сотрудничество с Кривцовым

Сергей Кривцов. Фото: "Интер" Майами

"Интер" Майами и украинский центральный защитник Сергей Кривцов прекратили сотрудничество. Футболист представлял клуб в течение двух лет.

Об этом сообщила пресс-служба "Интера".

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По информации от американского клуба, у Кривцова истек контракт и его решили его не продлевать.

Несмотря на объявление о завершении сотрудничества, официально контракт украинца с клубом действует до 31 декабря.

Также пока неизвестно, где продолжит карьеру 33-летний футболист.

Кривцов перешел в "Майами" в январе 2023 года. В составе клуба футболист провел 63 матча, в которых забил два мяча и сделал один ассист.

Отметим, что в настоящее время у Кривцова травма и он может быть недоступным в течение нескольких недель.

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