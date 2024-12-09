Клуб Мессі та Бекхема припинив співпрацю з Кривцовим

Сергій Кривцов. Фото: "Інтер" Маямі

"Інтер" Маямі та український центральний захисник Сергій Кривцов припинили співпрацю. Футболіст представляв клуб майже два роки.

Про це повідомила пресслужба "Інтера".

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За інформацією від американського клубу, у Кривцова закінчився контракт і його вирішили не продовжувати.

Попри оголошення про завершення співпраці, офіційно контракт українця з клубом діє до 31 грудня.

Наразі невідомо, де продовжить кар'єру 33-річний футболіст. Авторитетний статистичний портал Transfermarkt оцінює гравця в 1,50 млн євро.

Кривцов перейшов до "Маямі" у січні 2023 року. У складі клубу футболіст провів 63 матчі, в яких забив два м'ячі та зробив один асист.

Зазначимо, що наразі у Кривцова травма й він може бути недоступним упродовж кількох тижнів.

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