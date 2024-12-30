Милевский рассказал о самом большом загуле с Алиевым

Милевский рассказал о своем самом большом "загуле" с Алиевым
Артем Милевский уже закончил свою профессиональную карьеру, а сейчас активно ведет социальные сети. А также часто попадает в поле зрения разных СМИ.
Бывший форвард киевского "Динамо" в интервью "Украинскому футболу" рассказал о своей дружбе с другим бывшим игроком Александром Алиевым, а также о самом большом общем "загуле".
Этот "загул" окончился серьезными штрафами. И не только этим.
Что рассказал Милевский
Артем Милевский рассказал историю, которая началась с бани перед финалом Кубка Украины против донецкого "Шахтера".
Тогда Алиев предложил отправиться в ночной клуб.
"Едем мы на двух машинах, и нас останавливают полицейские. Я сразу думаю о себе: "Хоть бы Саныч не вышел". Начинаю разговаривать с полицией, и здесь выходит Алиев... Короче, заплатили мы по 100 долларов с машины и поехали тусить дальше. Для нас тогда это были не деньги», — рассказал Милевский.
По его словам, история продолжилась утром на клубной базе.
"Приезжаем утром на базу, звонок в номер с ресепшена: "Артем, вас Игорь Михайлович Суркис просит к телефону". Я говорю: "Я не буду брать трубку". Буквально через минуту прибегает Алиич: "Тебе звонили?". — "Ага". — "И мне. Я тоже не взял", — рассказал он.
Суркис в итоге дозвонился и пригрозил, что если они не выиграют кубок — "получат по полной".
"В итоге мы проиграли "Шахтеру" 0:2, Семин рвал и метал, был очень зол. Нас с Алиевым оштрафовали тогда на 50 тысяч долларов", — завершил Милевский.
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