Милевский рассказал о самом большом загуле с Алиевым

Бывший игрок "Динамо" Артем Милевский. Фото: instagram.com/timi1010

Артем Милевский уже закончил свою профессиональную карьеру, а сейчас активно ведет социальные сети. А также часто попадает в поле зрения разных СМИ.

Бывший форвард киевского "Динамо" в интервью "Украинскому футболу" рассказал о своей дружбе с другим бывшим игроком Александром Алиевым, а также о самом большом общем "загуле".

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Бывший игрок "Динамо" Александр Алиев. Фото: instagram.com/aliev_sasha8

Что рассказал Милевский

Артем Милевский рассказал историю, которая началась с бани перед финалом Кубка Украины против донецкого "Шахтера".

Тогда Алиев предложил отправиться в ночной клуб.

"Едем мы на двух машинах, и нас останавливают полицейские. Я сразу думаю о себе: "Хоть бы Саныч не вышел". Начинаю разговаривать с полицией, и здесь выходит Алиев... Короче, заплатили мы по 100 долларов с машины и поехали тусить дальше. Для нас тогда это были не деньги», — рассказал Милевский.

По его словам, история продолжилась утром на клубной базе.

"Приезжаем утром на базу, звонок в номер с ресепшена: "Артем, вас Игорь Михайлович Суркис просит к телефону". Я говорю: "Я не буду брать трубку". Буквально через минуту прибегает Алиич: "Тебе звонили?". — "Ага". — "И мне. Я тоже не взял", — рассказал он.

Суркис в итоге дозвонился и пригрозил, что если они не выиграют кубок — "получат по полной".

"В итоге мы проиграли "Шахтеру" 0:2, Семин рвал и метал, был очень зол. Нас с Алиевым оштрафовали тогда на 50 тысяч долларов", — завершил Милевский.

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