Мілевський розповів про найбільшу гулянку з Алієвим

Колишній гравець "Динамо" Артем Мілевський. Фото: instagram.com/timi1010

Артем Мілевський вже закінчив свою професійну кар'єру, а зараз активно веде соціальні мережі. А також часто потрапляє у поле зору різних ЗМІ.

Колишній форвард київського "Динамо" в інтерв'ю "Українському футболу" розповів про свою дружбу з іншим колишнім гравцем Олександром Алієвим, а також про найбільший спільний "загул".

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Колишній гравець "Динамо" Олександр Алієв. Фото: instagram.com/aliev_sasha8

Що розповів Мілевський

Артем Мілевський розповів історію, яка розпочалася з лазні перед фіналом Кубка України проти донецького "Шахтаря".

Тоді Алієв запропонував поїхати в нічний клуб.

"Їдемо ми на двох машинах, і нас зупиняють поліцейські. Я відразу думаю про себе: "Хоч би Санич не вийшов". Починаю розмовляти з поліцією, і тут виходить Алієв... Коротше, заплатили ми по 100 доларів з машини і поїхали тусити далі. Для нас тоді це були не гроші", — розповів Мілевський.

За його словами, історія продовжилася вранці на клубній базі.

"Приїжджаємо вранці на базу, дзвінок у номер із ресепшена: "Артеме, вас Ігор Михайлович Суркіс просить до телефону". Я кажу: "Я не буду брати слухавку". Буквально за хвилину прибігає Аліїч: "Тобі дзвонили?". – "Ага". – "І мені. Я теж не взяв", — розповів він.

Суркіс у підсумку додзвонився і пригрозив, що якщо вони не виграють кубок — "отримають по повній".

"У підсумку ми програли Шахтарю 0:2, Сьомін рвав і метав, був дуже злий. Нас з Алієвим оштрафували тоді на 50 тисяч доларів", — завершив Мілевський.

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