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Мілевський розповів про свій найбільший "загул" з Алієвим

30 грудня 2024 16:15
Олександр Ільющенков - Редактор тематики «Спорт»
Олександр Ільющенков
Редактор тематики «Спорт»
Мілевський розповів про найбільшу гулянку з Алієвим
Колишній гравець "Динамо" Артем Мілевський. Фото: instagram.com/timi1010
Олександр Ільющенков - Редактор тематики «Спорт»
Олександр Ільющенков
Редактор тематики «Спорт»

Артем Мілевський вже закінчив свою професійну кар'єру, а зараз активно веде соціальні мережі. А також часто потрапляє у поле зору різних ЗМІ.

Колишній форвард київського "Динамо" в інтерв'ю "Українському футболу" розповів про свою дружбу з іншим колишнім гравцем Олександром Алієвим, а також про найбільший спільний "загул". 

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Олександр Алієв в машині
Колишній гравець "Динамо" Олександр Алієв. Фото: instagram.com/aliev_sasha8

Що розповів Мілевський

Артем Мілевський розповів історію, яка розпочалася з лазні перед фіналом Кубка України проти донецького "Шахтаря". 

Тоді Алієв запропонував поїхати в нічний клуб. 

"Їдемо ми на двох машинах, і нас зупиняють поліцейські. Я відразу думаю про себе: "Хоч би Санич не вийшов". Починаю розмовляти з поліцією, і тут виходить Алієв... Коротше, заплатили ми по 100 доларів з машини і поїхали тусити далі. Для нас тоді це були не гроші", — розповів Мілевський.

За його словами, історія продовжилася вранці на клубній базі.

"Приїжджаємо вранці на базу, дзвінок у номер із ресепшена: "Артеме, вас Ігор Михайлович Суркіс просить до телефону". Я кажу: "Я не буду брати слухавку". Буквально за хвилину прибігає Аліїч: "Тобі дзвонили?". – "Ага". – "І мені. Я теж не взяв", — розповів він.

Суркіс у підсумку додзвонився і пригрозив, що якщо вони не виграють кубок — "отримають по повній".

"У підсумку ми програли Шахтарю 0:2, Сьомін рвав і метав, був дуже злий. Нас з Алієвим оштрафували тоді на 50 тисяч доларів", — завершив Мілевський. 

Нагадаємо, голкіпер "Реала" Андрій Лунін назвав умову, за якої може залишитись у клубі. 

Став відомий гонорар українського боксера Олександра Усика за минулий бій. 

Спортивний лікар "розніс" чергову версію про допінг-скандал, пов'язаний з Михайлом Мудриком. 

Гравець збірної України та лідера УПЛ може змінити чемпіонат

спорт футбол Артем Мілевський Динамо Олександр Аліев

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