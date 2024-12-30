Мілевський розповів про найбільший штраф, який платив у Динамо

Мілевський згадав, який найбільший штраф платив у Динамо
Колишній гравець збірної України та київського "Динамо" Артем Мілевський вже завершив свою професійну кар'єру. Але продовжує залишатися в полі зору ЗМІ.
Мілевський розповів в інтерв'ю "Українському футболу", який найбільший штраф йому довелося платити під час виступів за "Динамо".
Сума вийшла дуже великою. Але футболіст пояснив, за що саме його штрафували.
За що та на яку суму штрафували Мілевського
Під час кар'єри в київському "Динамо" Артем Мілевський одного разу заплатив 100 тисяч доларів штрафу.
За його словами, штраф був за порушення режиму, він гуляв у клубі після опівночі.
"Такі в "Динамо" були розцінки. Якщо після опівночі ти десь відпочиваєш, то платиш штраф 100 тисяч", — зазначив він.
Мілевський розповів, що "були спеціальні машини, які за нами стежили".
"Але це така справа — стежили то й стежили. Але, дивлячись на те, як сьогодні грає непитуще Динамо, хочеться плюватися! Правильно кент сказав: "Ми пили, але грали, а зараз не п'ють і не грають". 36-те місце з 36 команд у Лізі Європи — це позорисько!", — підсумував колишній гравець "Динамо".
Нагадаємо, український гравець став причиною звільнення головного тренера "Мілана".
ЗСУ ліквідували колишнього гравця збірної Росії з футболу.
Колишній голкіпер київського "Динамо" та збірної України може відновити кар'єру.
Спортивний лікар спростував чергову версію про те, як мельдоній потрапив в організм Михайла Мудрика.
Читайте Новини.LIVE!