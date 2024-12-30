Мілевський розповів про найбільший штраф, який платив у Динамо

Колишній гравець київського "Динамо" Артем Мілевський. Фото: Кравс Євгеній / УНІАН

Колишній гравець збірної України та київського "Динамо" Артем Мілевський вже завершив свою професійну кар'єру. Але продовжує залишатися в полі зору ЗМІ.

Мілевський розповів в інтерв'ю "Українському футболу", який найбільший штраф йому довелося платити під час виступів за "Динамо".

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За що та на яку суму штрафували Мілевського

Під час кар'єри в київському "Динамо" Артем Мілевський одного разу заплатив 100 тисяч доларів штрафу.

За його словами, штраф був за порушення режиму, він гуляв у клубі після опівночі.

"Такі в "Динамо" були розцінки. Якщо після опівночі ти десь відпочиваєш, то платиш штраф 100 тисяч", — зазначив він.

Мілевський розповів, що "були спеціальні машини, які за нами стежили".

"Але це така справа — стежили то й стежили. Але, дивлячись на те, як сьогодні грає непитуще Динамо, хочеться плюватися! Правильно кент сказав: "Ми пили, але грали, а зараз не п'ють і не грають". 36-те місце з 36 команд у Лізі Європи — це позорисько!", — підсумував колишній гравець "Динамо".

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