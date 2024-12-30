Колишній футболіст збірної Росії Олексія Бугаєйов загинув в Україні

Олексій Бугайов . Фото: росЗМІ

Сили оборони України змогли ліквідувати поки що найвідомішу ціль з числа російських спортсменів. Загиблий навіть грав за збірну Росії з футболу.

У зоні бойових дій загинув колишній футболіст Олексій Бугайов, передають росЗМІ.

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Олексій Бугайов. Фото: росЗМІ

Ліквідація російського футболіста

За інформацією джерела, Колишній захисник московських "Торпедо" та "Локомотива" та "Краснодара" загинув під час бойових зіткнень з українцями.

На війну учасник чемпіонату Європи з футболу 2024 року потрапив із зони.

Раніше Бугайова засудили до 9,5 років колонії суворого режиму за зберігання та продаж наркотиків. На момент загибелі колишньому футболістові було 43 роки.

Загалом Бугаєв за свою кар'єру провів сім матчів за дорослу збірну Росії. Також він виступав у "Томі" та "Хімках".

Футбольну кар'єру Бугаєв завершив у 29 років, оскільки мав проблеми із налагодженням взаємин у колективі.

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