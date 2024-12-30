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Украинские военные ликвидировали экс-футболиста сборной России

30 декабря 2025 09:36
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор
Бывший футболист сборной России Алексея Бугаева погиб в Украине
Алексей Бугаев. Фото: росСМИ
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор

Силы обороны Украины смогли ликвидировать пока еще самую известную цель из числа российских спортсменов. Погибший даже играл за сборную России по футболу.

В зоне боевых действий погиб бывший футболист Алексей Бугаев, передают рос СМИ.

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Алексей Бугаев. Фото: росСМИ

Ликвидация российского футболиста

По информации источника, Бывший защитник московских "Торпедо" и "Локомотива" и "Краснодара" погиб во время боевых столкновений с украинцами.

На войну участник чемпионата Европы по футболу в 2024 году попал из зоны.

Ранее Бугайова приговорили к 9,5 годам колонии строгого режима за хранение и продажу наркотиков. На момент гибели бывшему футболисту было 43 года.

Всего Бугаев за свою карьеру провел семь матчей за взрослую сборную России. Также он выступал в "Томе" и "Химках".

Футбольную карьеру Бугаев завершил в 29 лет, поскольку имел проблемы с налаживанием взаимоотношений в коллективе.

Напомним, тренер-массажист сборной Украины по теннису не вернулся домой после Открытого чемпионата Австралии.

Украинский боксер Александр Усик признан лучшим супертяжеловесом столетия.

Непобежденному Усику подобрали более опасного противника, чем Даниэль Дюбуа.

Украинская фехтовальщица на сабле Ольга Харлан показала празднование Рождества.

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