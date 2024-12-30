Алексей Бугаев. Фото: росСМИ

Силы обороны Украины смогли ликвидировать пока еще самую известную цель из числа российских спортсменов. Погибший даже играл за сборную России по футболу.

В зоне боевых действий погиб бывший футболист Алексей Бугаев, передают рос СМИ.

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Алексей Бугаев. Фото: росСМИ

Ликвидация российского футболиста

По информации источника, Бывший защитник московских "Торпедо" и "Локомотива" и "Краснодара" погиб во время боевых столкновений с украинцами.

На войну участник чемпионата Европы по футболу в 2024 году попал из зоны.

Ранее Бугайова приговорили к 9,5 годам колонии строгого режима за хранение и продажу наркотиков. На момент гибели бывшему футболисту было 43 года.

Всего Бугаев за свою карьеру провел семь матчей за взрослую сборную России. Также он выступал в "Томе" и "Химках".

Футбольную карьеру Бугаев завершил в 29 лет, поскольку имел проблемы с налаживанием взаимоотношений в коллективе.

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