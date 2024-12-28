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Топовая европейская сборная просит Россию о товарищеском матче

28 декабря 2024 23:03
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор
Россия и Турция сыграют матч в 2025 году вопреки санкциям ФИФА и УЕФА
Сборная России по футболу. Фото: росСМИ
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор

Сборная России, против которой введены санкции ФИФА и УЕФА, все же проведет в 2025 году товарищеский матч с европейской командой. Это будет не Сербия и Беларусь, с которыми они сыграли в 2024-м.

Об новом сопернике сообщил министр спорта России Михаил Дегтярев, слова которого привели росСМИ.

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По словам министра спорта России, власти Турции хотят, чтобы их сборная сыграла с Россией в Стамбуле в 2025 году.

Дегтярев рассказал, что лично получил это предложение в Стамбуле от посла Турции. Игра должна быть приурочена к столетию со дня матча сборных СССР и Турции.

После полученного предложения стороны начали работать над организацией матча.

"Мы на эту тему работаем, наши футбольные союзы, Россия и Турция", — сказал Дегтярев.

В 2024 году, кроме Сербии и Беларуси, Россия также играла с Вьетнамом (3:0), Брунеем (11:0) и Сирией (4:0).

Напомним, тренер сборной Украины не вернулся в страну после Australian Open.

Чемпион мира по трем из четырех основным версиям Александр Усик получил статус лучшего боксера века.

Усику нашли топового оппонента для следующего поединка.

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