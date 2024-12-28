Россия и Турция сыграют матч в 2025 году вопреки санкциям ФИФА и УЕФА

Сборная России по футболу. Фото: росСМИ

Сборная России, против которой введены санкции ФИФА и УЕФА, все же проведет в 2025 году товарищеский матч с европейской командой. Это будет не Сербия и Беларусь, с которыми они сыграли в 2024-м.

Об новом сопернике сообщил министр спорта России Михаил Дегтярев, слова которого привели росСМИ.

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По словам министра спорта России, власти Турции хотят, чтобы их сборная сыграла с Россией в Стамбуле в 2025 году.

Дегтярев рассказал, что лично получил это предложение в Стамбуле от посла Турции. Игра должна быть приурочена к столетию со дня матча сборных СССР и Турции.

После полученного предложения стороны начали работать над организацией матча.

"Мы на эту тему работаем, наши футбольные союзы, Россия и Турция", — сказал Дегтярев.

В 2024 году, кроме Сербии и Беларуси, Россия также играла с Вьетнамом (3:0), Брунеем (11:0) и Сирией (4:0).

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