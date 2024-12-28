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Топова європейська збірна просить Росію про товариський матч

28 грудня 2024 23:03
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор
Росія та Туреччина зіграють матч у 2025 році всупереч санкціям ФІФА та УЄФА
Збірна Росії з футболу. Фото: росЗМІ
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор

Збірна Росії, проти якої введено санкції ФІФА та УЄФА, все ж таки проведе у 2025 році товариський матч з європейською командою. Це буде не Сербія та Білорусь, з якими вони зіграли 2024-го.

Про нового суперника повідомив міністр спорту Росії Михайло Дегтярьов, слова якого навели росЗМІ.

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За словами міністра спорту Росії, влада Туреччини хоче, щоб їхня збірна зіграла з Росією в Стамбулі в 2025 році.

Дегтярьов розповів, що особисто отримав цю пропозицію у Стамбулі від посла Туреччини. Гра має бути приурочена до сторіччя від дня матчу збірних СРСР та Туреччини.

Після одержаної пропозиції сторони почали працювати над організацією матчу.

"Ми на цю тему працюємо, наші футбольні спілки, Росії та Туреччини", — сказав Дегтярьов.

У 2024 році, окрім Сербії та Білорусі, Росія також грала з В'єтнамом (3:0), Брунеєм (11:0) та Сирією (4:0).

Нагадаємо, тренер збірної України не повернувся до країни після Australian Open.

Чемпіон світу за трьома з чотирьох основних версій Олександр Усик отримав статус кращого боксера століття.

Вусика знайшли топового опонента для наступного поєдинку.

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