Росія та Туреччина зіграють матч у 2025 році всупереч санкціям ФІФА та УЄФА

Збірна Росії з футболу. Фото: росЗМІ

Збірна Росії, проти якої введено санкції ФІФА та УЄФА, все ж таки проведе у 2025 році товариський матч з європейською командою. Це буде не Сербія та Білорусь, з якими вони зіграли 2024-го.

Про нового суперника повідомив міністр спорту Росії Михайло Дегтярьов, слова якого навели росЗМІ.

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За словами міністра спорту Росії, влада Туреччини хоче, щоб їхня збірна зіграла з Росією в Стамбулі в 2025 році.

Дегтярьов розповів, що особисто отримав цю пропозицію у Стамбулі від посла Туреччини. Гра має бути приурочена до сторіччя від дня матчу збірних СРСР та Туреччини.

Після одержаної пропозиції сторони почали працювати над організацією матчу.

"Ми на цю тему працюємо, наші футбольні спілки, Росії та Туреччини", — сказав Дегтярьов.

У 2024 році, окрім Сербії та Білорусі, Росія також грала з В'єтнамом (3:0), Брунеєм (11:0) та Сирією (4:0).

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