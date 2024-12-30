Милевский рассказал о самом большом штрафе, который платил в Динамо

Бывший игрок киевского "Динамо" Артем Милевский. Фото: Кравс Евгений / УНИАН

Бывший игрок сборной Украины и киевского "Динамо" Артем Милевский уже завершил свою профессиональную карьеру. Но продолжает оставаться в поле зрения СМИ.

Милевский рассказал в интервью "Украинскому футболу", какой самый большой штраф ему пришлось заплатить во время выступлений за "Динамо".

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За что и на какую сумму штрафовали Милевского

Во время карьеры в киевском "Динамо" Артем Милевский однажды заплатил 100 тысяч долларов штрафа.

По его словам, штраф был за нарушение режима, он гулял в клубе после полуночи.

"Такие у "Динамо" были расценки. Если после полуночи ты где-то отдыхаешь, то платишь штраф 100 тысяч", — отметил он.

Милевский рассказал, что "были специальные машины, которые за нами следили" .

"Но это такое дело — следили и следили. Но, глядя на то, как сегодня играет трезвое "Динамо", хочется плеваться! Правильно кент сказал: "Мы пили, но играли, а сейчас не пьют и не играют". 36-е место из 36 команд в Лиге Европы — это позорище!", — подытожил бывший игрок "Динамо".

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