Милан и Рома сыграли вничью, Довбик ассистировал, а Фонсека уволен

Артем Довбик в игре с "Миланом". Фото: Reuters

В 18-м туре чемпионата Италии по футболу "Милан" неожиданно потерял очки в матче с римской "Ромой". С первых минут на поле вышел украинский центральный нападающий гостей Артем Довбик.

Матч завершился ничьей со счетом 1:1 и увольнением главного тренером "Милана" Пауло Фонсеки, передает портал Новини.LIVE.

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"Милан" на правах хозяев открыл счет на 16-й минуте. Фофана с левого фланга отдал пас Рейдерса и тот пробил в ближний угол ворот.

На 23-й минуте "Рома" сравняла счет в контратаке. Довбик в центре штрафной отыграл пяткой на Дибалу и тот слета пробил. Записав в свой актив ассист Артем больше результативно не отличался.

Авторитетный портал WhoScored оценил игру Довбика в 7.3 балла. В "Роме" больше только у Дибалы — 8.2.

После матча руководство "Милана" сообщило Фонсеке, что его уволили.

"Да, это правда. Я оставляю "Милан". Сожалею ли я об этом? Что ж, такая жизнь — она такая, какая она есть.

У меня спокойная совесть, потому что я сделал все, что мог", — заявил португалец.

Пауло Фонсека. Фото: Reuters

"Милан" — "Рома" — 1:1

Голы: Рейндерс, 16 — Дибала, 23

"Милан": Меньян — Эмерсон, Тиав, Габбия, Эрнандес — Терраччано (Беннасер, 46), Фофана — Чуквезе (Абрахам, 61), Рейндерс, Хименес — Мората (Камарда, 86).

"Рома": Свилар — Манчини, Хуммельс (Челик, 46), Н’Дика — Салемакерс (Эль-Шаарави, 79), Коне (Пеллегрини, 46), Паредес, Пизилли, Анхелиньо — Дибала, Довбик (Шомуродов, 86).

Предупреждения: Эрнандес, Мората, Рейндерс — Коне, Хуммельс, Паредес, Челик.

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