Рома разгромила Парму в Серии А — чем отличился Артем Довбик

Украинский форвард Артем Довбык во время одного из матчей. Фото: instagram.com/tema_dovbyk

В Италии проходит очередной тур чемпионата по футболу. Он уже отметился неожиданными результатами.

Римская "Рома", за которую выступает украинский форвард Артем Довбик, в домашнем матче просто уничтожила "Парму" со счетом 5:0, сообщает портал Новини.LIVE.

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Артем Довбик напрямую приобщился к разгрому. При этом украинец отличился сразу несколькими результативными действиями.

Как сыграла Рома и Артем Довбик

Уже на восьмой минуте счет с пенальти открыл Пауло Дибала. Спустя пять минут его удвоил бельгийский легионер команды Алексис Салемакерс. Так и завершился первый тайм.

Во втором тайме Пауло Дибала с передачи Артема Довбика на 51-й минуте оформил дубль. На 74-й минуте Леандро Паредес с пенальти сделал счет просто неприличным.

А завершил разгром именно Довбик, замкнувший передачу Дибалы на 83-й минуте.

Благодаря этой победе римская "Рома" пока поднялась на 11-ю позицию в турнирной таблице. Отставание от зоны еврокубков составляет 9 очков.

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