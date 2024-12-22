Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Довбик помог Роме разгромить Парму в Серии А arrow

Довбик помог Роме разгромить Парму в Серии А

22 декабря 2024 15:52
Александр Ильющенков - Редактор тематики «Спорт»
Александр Ильющенков
Редактор тематики «Спорт»
Рома разгромила Парму в Серии А — чем отличился Артем Довбик
Украинский форвард Артем Довбык во время одного из матчей. Фото: instagram.com/tema_dovbyk
Александр Ильющенков - Редактор тематики «Спорт»
Александр Ильющенков
Редактор тематики «Спорт»

В Италии проходит очередной тур чемпионата по футболу. Он уже отметился неожиданными результатами.

Римская "Рома", за которую выступает украинский форвард Артем Довбик, в домашнем матче просто уничтожила "Парму" со счетом 5:0, сообщает портал Новини.LIVE.

Читайте также:

Артем Довбик напрямую приобщился к разгрому. При этом украинец отличился сразу несколькими результативными действиями.

Как сыграла Рома и Артем Довбик

Уже на восьмой минуте счет с пенальти открыл Пауло Дибала. Спустя пять минут его удвоил бельгийский легионер команды Алексис Салемакерс. Так и завершился первый тайм.

Во втором тайме Пауло Дибала с передачи Артема Довбика на 51-й минуте оформил дубль. На 74-й минуте Леандро Паредес с пенальти сделал счет просто неприличным.

А завершил разгром именно Довбик, замкнувший передачу Дибалы на 83-й минуте.

Благодаря этой победе римская "Рома" пока поднялась на 11-ю позицию в турнирной таблице. Отставание от зоны еврокубков составляет 9 очков.

Напомним, вы можете посмотреть лучшие моменты боя между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри.

Польский футболист, недавно игравший за киевское "Динамо", теперь отдыхает в компании с российскими коллегами.

Бывший игрок "Челси" верит, что Мудрик не виновен в допинг-скандале.

Артем Милевский резко отреагировал на шутку форварда "Динамо" Владислава Ваната.

спорт футбол Артем Довбик Серия А ФК Рома (Рим)

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

15:53 Во Львове ОСМД получило участок под застройку — суд вмешался

15:45 Эксперт рассказал, когда в Одессе будут продолжительные блэкауты

15:17 В Турции вертолет врезался в здание больницы — есть погибшие

15:17 Лишние расходы — что не так с наложенным платежом в Новой почте

15:09 Киевская прокуратура проиграла суд по 5 млн грн для Укрзализныци

Бой Усика и Фьюри — за донат разыгрывают перчатку с подписью - 80x80

Бой Усика и Фьюри — за донат разыгрывают перчатку с подписью

15:05 За месяц более 90 жителей Одесчины задекларировали оружие

14:42 Зеленский поздравил дипломатов Украины с профессиональным днем

14:33 Россия пытается объявить Азовское море своим внутренним морем

14:32 Что бы писали о войне Франко, Шевченко и Украинка — версия ИИ

14:30 Что делать с банковской картой, которую нашли на улице

15:53 Во Львове ОСМД получило участок под застройку — суд вмешался

15:45 Эксперт рассказал, когда в Одессе будут продолжительные блэкауты

15:17 В Турции вертолет врезался в здание больницы — есть погибшие

15:17 Лишние расходы — что не так с наложенным платежом в Новой почте

15:09 Киевская прокуратура проиграла суд по 5 млн грн для Укрзализныци

Бой Усика и Фьюри — за донат разыгрывают перчатку с подписью - 80x80

Бой Усика и Фьюри — за донат разыгрывают перчатку с подписью

15:05 За месяц более 90 жителей Одесчины задекларировали оружие

14:42 Зеленский поздравил дипломатов Украины с профессиональным днем

14:33 Россия пытается объявить Азовское море своим внутренним морем

14:32 Что бы писали о войне Франко, Шевченко и Украинка — версия ИИ

14:30 Что делать с банковской картой, которую нашли на улице

06:40 В Украине растет стоимость металлолома — цены на чермет в декабре

20 декабря 2024

06:40 Новые цены на латунь — сколько стоят цветные металлы в декабре

19 декабря 2024

21:37 Новый год в Одессе — сколько будет стоить отдых на праздники

06:40 В Украине дорожают цветные металлы — цены на алюминий в декабре

Эксклюзив

06:34 Одесский "Привоз" в канун праздников — насколько выросли цены

06:25 Покупайте пока дешевое — сравнение цен на топливо в Украине и ЕС

06:22 Украина не в лидерах — какая зарплата у военных в других странах

18 декабря 2024

07:15 Вы удивитесь — сравнение цен на продукты в Грузии и в Украине

06:40 Цены на медь снова растут — цены на цветные металлы в декабре

06:25 Старейте за границей — сравнение пенсий в Украине и странах ЕС

Text

00:20 Скандал в Вышгороде — инцидент прокомментировал военный аналитик

20 декабря 2024
Text

23:04 Экс-глава Минздрава объяснила, куда интегрировали работников МСЭК

Text

20:45 В Раде назвали, когда снизят мобилизационный возраст в Украине

Text

18:29 Возле Байкового кладбища развернули строительство — что известно

Text

18:19 Демченко сообщил, какая ситуация на границе с Беларусью

Text

17:50 Заявление НАТО и деньги замороженных активов РФ — эфир Вечір.LIVE

Бой Усика и Фьюри — за донат разыгрывают перчатку с подписью - 80x80

Бой Усика и Фьюри — за донат разыгрывают перчатку с подписью

Text

15:40 Эксперт объяснил, о чем свидетельствуют кибератаки на госреестры

Text

14:32 Айвазовская поставила под вопрос электронные выборы в Украине

Text

13:00 Трамп встретится с Путиным — эфир День.LIVE

Text

10:16 Удар по Киеву — Шаманов рассказал о погибшем и разрушениях

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:20 Снимите головной убор — какой штраф за езду водителя в шапке

14 декабря 2024

04:30 Сколько продлится мобилизация в 2025 году — уже есть информация

22 декабря 2024

01:45Это победа! Александр Усик — Тайсон Фьюри 2. Как это было

8 декабря 2024

19:20 Военная форма не для всех — какие штрафы грозят украинцам

9 декабря 2024

14:12 Заготовка дров — можно ли собирать сухостой на обочине дороги

21 декабря 2024

01:20 Где водителям можно не пользоваться ремнями безопасности

13 декабря 2024

12:07 Тысяча от Зеленского — можно ли потратить в супермаркете

18 декабря 2024

23:03 Статус "Снято" в "Резерв+" — что он означает

12 декабря 2024

18:26 В НАТО назвали количество потерь в войне в Украине

20 декабря 2024

10:12 На карточку неожиданно пришли деньги — что нельзя делать