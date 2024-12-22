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Довбик допоміг Ромі розтрощити Парму в Серії А

22 грудня 2024 15:52
Олександр Ільющенков - Редактор тематики «Спорт»
Олександр Ільющенков
Редактор тематики «Спорт»
Рома розгромила Парму в Серії А — чим відзначився Артем Довбик
Український форвард Артем Довбик під час одного з матчів. Фото: instagram.com/tema_dovbyk
Олександр Ільющенков - Редактор тематики «Спорт»
Олександр Ільющенков
Редактор тематики «Спорт»

В Італії проходить черговий тур чемпіонату з футболу. Він вже відзначився неочікуваними результатами. 

Римська "Рома", за яку виступає український форвард Артем Довбик, у домашньому матчі просто знищила "Парму" з рахунком 5:0, повідомляє портал Новини.LIVE. 

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Артем Довбик безпосередньо долучився до розгрому. При цьому українець відзначився відразу кількома результативними діями. 

Як зіграла Рома та Артем Довбик

Вже на восьмій хвилині рахунок з пенальті відкрив Пауло Дібала. Через п'ять хвилин його подвоїв бельгійський легіонер команди Алексіс Салемакерс. Так і завершився перший тайм. 

У другому таймі Пауло Дібала з передачі Артема Довбика на 51-й хвилині оформив дубль. На 74 хвилині Леандро Паредес з пенальті зробив рахунок просто непристойним. 

А завершив розгром саме Довбик, який замкнув передачу Дібали на 83-й хвилині. 

Завдяки цій перемозі римська "Рома" поки що піднялась на 11 позицію у турнірній таблиці. Відставання від зони єврокубків наразі складає 9 очок. 

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спорт футбол Артем Довбик Серія А ФК Рома (Рим)

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