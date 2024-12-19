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Раньєрі назвав причину, яка заважає Довбику стати зіркою

19 грудня 2024 10:48
Станіслав Костюк - Редактор
Раньєрі пояснив, як допоможе Довбику стати зіркою Роми
Клаудіо Раньєрі з тренером "Сампдорії" Леонардо Семплічі. Фото: скриншот YouTube
Станіслав Костюк - Редактор

Український футболіст "Роми" Артем Довбик уперше з початку листопада забив гол за італійську команду. Форвард збірної України записав на свій рахунок дубль.

Наставник "вовків" Клаудіо Раньєрі розповів, як зробити гравця ще ефективнішим, повідомляє Tutto Mercato.

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Римська "Рома" розгромила "Сампдорію" з рахунком 4:1 у матчі 1/8 Кубка Італії. Артем Довбик забив перші два голи своєї команди. Після матчу наставник "вовків" Клаудіо Раньєрі заявив, що український футболіст здатний на більше.

Що Раньєрі сказав про Довбика

Головний тренер "Роми" похвалив Довбика, який забив свої 7 та 8 голи у складі столичної команди. Водночас Раньєрі заявив, що форвард досі не може повноцінно тренуватись через проблеми зі здоров'ям.

Клаудіо Раньєрі
Клаудіо Раньєрі під час матчу. Фото: скриншот YouTube

За словами тренера, Довбик дуже хотів вийти на поле, попри те, що ще не повністю відновився після травми. Раньєрі погодився, оскільки голи допомагають Артему тренуватися з великою наснагою.

Клаудіо Раньєрі та Артем Довбік
Тренер Клаудіо Раньєрі та форвард Артем Довбик. Фото: скриншот YouTube

Наставник "Роми" підтвердив, що Довбик має одразу кілька дрібних пошкоджень. Футболіст повинен постійно тренуватися, щоб бути у тонусі та уникати нових пошкоджень. Українцеві потрібна допомога, щоб вийти на пік форми, і Раньєрі знає, що треба робити в цій ситуації.

Наступним суперником "Роми" у Кубку Італії стане "Мілан".

Нагадаємо, Олег Лужний поділився думкою щодо ситуації з допінг-пробою лідера збірної України.

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спорт футбол Артем Довбик ФК Рома (Рим) Клаудіо Раньєрі

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