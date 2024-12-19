Раньери объяснил, как поможет Довбику стать звездой Ромы

Клаудио Раньери с тренером "Сампдории" Леонардо Семпличи. Фото: скриншот YouTube

Украинский футболист "Ромы" Артем Довбик впервые с начала ноября забил гол за итальянскую команду. Форвард сборной Украины записал на свой счет дубль.

Наставник "волков" Клаудио Раньери рассказал, как сделать игрока еще более эффективным, сообщает Tutto Mercato.

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Римская "Рома" разгромила "Сампдорию" со счетом 4:1 в матче 1/8 Кубка Италии. Артем Довбик забил первые два гола своей команды. После матча наставник "волков" Клаудио Раньери заявил, что украинский футболист способен на большее.

Что Раньери сказал о Довбике

Главный тренер "Ромы" похвалил Довбика, который забил свои 7 и 8 голы в составе столичной команды. В то же время Раньери заявил, что форвард до сих пор не может полноценно тренироваться из-за проблем со здоровьем.

Клаудио Раньери во время матча. Фото: скриншот YouTube

По словам тренера, Довбик очень хотел выйти на поле несмотря на то, что еще не полностью восстановился после травмы. Раньери согласился, поскольку голы помогают Артему тренироваться с большим воодушевлением.

Тренер Клаудио Раньери и форвард Артем Довбик. Фото: скриншот YouTube

Наставник "Ромы" подтвердил, что у Довбик сразу несколько мелких повреждений. Футболист должен постоянно тренироваться, чтобы быть в тонусе и избегать новых повреждений. Украинцу необходима помощь, чтобы выйти на пик формы, и Раньери знает, что надо делать в этой ситуации.

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