Мілан та Рома зіграли внічию, Довбик асистував, а Фонсеку звільнено

Довбик став причиною звільнень Фонсеки з Мілана
У 18-му турі чемпіонату Італії з футболу "Мілан" несподівано втратив очки у матчі з римською "Ромою". З перших хвилин на поле вийшов український центральний нападник гостей Артем Довбик.
Матч завершився нічиєю з рахунком 1:1 та звільненням головного тренера "Мілана" Пауло Фонсеки, передає портал Новини.LIVE.
Довбик зробив чудовий асист
"Мілан" на правах господарів відкрив рахунок на 16-й хвилині. Фофана з лівого флангу віддав пас на Рейдерса і той пробив у ближній кут воріт.
На 23-й хвилині "Рома" зрівняла рахунок у контратаці. Довбик у центрі штрафного майданчика зіграв п'ятою на Дібалу і той зльоту пробив. Записавши у свій актив асист, Артем більше результативно не допомагав.
Авторитетний портал WhoScored оцінив гру Довбика у 7,3 бали. У "Ромі" більше тільки у Дібали — 8,2.
Після матчу керівництво "Мілана" повідомило Фонсеке, що його звільнили.
"Так, це правда. Я залишаю "Мілан". Чи шкодую я про це? Що ж, таке життя — воно таке, яке воно є.
У мене спокійне сумління, бо я зробив усе, що міг", — заявив португалець.
"Мілан" — "Рома" — 1:1
Голи: Рейндерс, 16 — Дібала, 23
"Мілан": Меньян — Емерсон, Тіав, Габбія, Ернандес — Терраччано (Беннасер, 46), Фофана — Чуквезе (Абрахам, 61), Рейндерс, Хіменес — Мората (Камарда, 86).
"Рома": Свілар — Манчіні, Хуммельс (Челік, 46), Н'Діка — Салемакерс (Ель-Шаараві, 79), Коне (Пеллегріні, 46), Паредес, Пізіллі, Анхеліньо — Дібала, Довбик (Шомуродов, 86).
Попередження: Ернандес, Мората, Рейндерс — Коне, Хуммельс, Паредес, Челік.
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