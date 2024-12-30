Мілан та Рома зіграли внічию, Довбик асистував, а Фонсеку звільнено

Артем Довбик у грі з "Міланом".

У 18-му турі чемпіонату Італії з футболу "Мілан" несподівано втратив очки у матчі з римською "Ромою". З перших хвилин на поле вийшов український центральний нападник гостей Артем Довбик.

Матч завершився нічиєю з рахунком 1:1 та звільненням головного тренера "Мілана" Пауло Фонсеки, передає портал Новини.LIVE.

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Довбик зробив чудовий асист

"Мілан" на правах господарів відкрив рахунок на 16-й хвилині. Фофана з лівого флангу віддав пас на Рейдерса і той пробив у ближній кут воріт.

На 23-й хвилині "Рома" зрівняла рахунок у контратаці. Довбик у центрі штрафного майданчика зіграв п'ятою на Дібалу і той зльоту пробив. Записавши у свій актив асист, Артем більше результативно не допомагав.

Авторитетний портал WhoScored оцінив гру Довбика у 7,3 бали. У "Ромі" більше тільки у Дібали — 8,2.

Після матчу керівництво "Мілана" повідомило Фонсеке, що його звільнили.

"Так, це правда. Я залишаю "Мілан". Чи шкодую я про це? Що ж, таке життя — воно таке, яке воно є.

У мене спокійне сумління, бо я зробив усе, що міг", — заявив португалець.

Пауло Фонсека. Фото: Reuters

"Мілан" — "Рома" — 1:1

Голи: Рейндерс, 16 — Дібала, 23

"Мілан": Меньян — Емерсон, Тіав, Габбія, Ернандес — Терраччано (Беннасер, 46), Фофана — Чуквезе (Абрахам, 61), Рейндерс, Хіменес — Мората (Камарда, 86).

"Рома": Свілар — Манчіні, Хуммельс (Челік, 46), Н'Діка — Салемакерс (Ель-Шаараві, 79), Коне (Пеллегріні, 46), Паредес, Пізіллі, Анхеліньо — Дібала, Довбик (Шомуродов, 86).

Попередження: Ернандес, Мората, Рейндерс — Коне, Хуммельс, Паредес, Челік.

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