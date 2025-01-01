Александр Усик после победы над Фьюри встретил Новый год с семьей в Киеве

Семья Усиков показала, как отпраздновала Новый год в Киеве
Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Александр Усик встретил 2025 год в Украине. Боксер встретился со своей младшей дочерью и отведал праздничной утки.
Фото с домашней вечеринки опубликовала жена Усика Екатерина в Instagram.
Усик вернулся в Украину
После своего реванша с Тайсоном Фьюри, где Александр победил, он вернулся в Украину. Сразу после приезда Усик посетил Офис Президента, где встретился с Владимиром Зеленским.
После встречи с главой государства Усик отправился домой, где его ждала семья.
Из-за отсутствия времени на подготовку, пришлось готовить в духовке праздничную утку. Однако это не главное, ведь Александр увидел дочерей и встретил Новый год в семейном кругу после того, как три месяца был в изоляции в тренировочном лагере.
Отметим, что Усик планирует взять длительную паузу после реванша с Фьюри и поэтому его возвращение на ринг может произойти либо в конце весны, либо летом.
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