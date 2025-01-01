Александр Усик после победы над Фьюри встретил Новый год с семьей в Киеве

Катерина и Александр Усики с младшей дочерью. Фото: instagram.com/usyk_kate1505

Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Александр Усик встретил 2025 год в Украине. Боксер встретился со своей младшей дочерью и отведал праздничной утки.

Фото с домашней вечеринки опубликовала жена Усика Екатерина в Instagram.

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Екатерина и Александр Усики. Фото: instagram.com/usyk_kate1505

Усик вернулся в Украину

После своего реванша с Тайсоном Фьюри, где Александр победил, он вернулся в Украину. Сразу после приезда Усик посетил Офис Президента, где встретился с Владимиром Зеленским.

Александр Усик и Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента Украины

После встречи с главой государства Усик отправился домой, где его ждала семья.

Из-за отсутствия времени на подготовку, пришлось готовить в духовке праздничную утку. Однако это не главное, ведь Александр увидел дочерей и встретил Новый год в семейном кругу после того, как три месяца был в изоляции в тренировочном лагере.

Праздничная утка семьи Усиков. Фото: instagram.com/usyk_kate1505

Отметим, что Усик планирует взять длительную паузу после реванша с Фьюри и поэтому его возвращение на ринг может произойти либо в конце весны, либо летом.

Катерина и Александр Усики. Фото: instagram.com/usyk_kate1505

Напомним, бывший футболист киевского "Динамо" Артем Милевский рассказал, как гулял во время выступлений в Украине.

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