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Семья Усиков показала, как отпраздновала Новый год в Киеве

1 января 2025 12:59
Алексей Паламарчук - Редактор
Александр Усик после победы над Фьюри встретил Новый год с семьей в Киеве
Катерина и Александр Усики с младшей дочерью. Фото: instagram.com/usyk_kate1505
Алексей Паламарчук - Редактор

Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Александр Усик встретил 2025 год в Украине. Боксер встретился со своей младшей дочерью и отведал праздничной утки.

Фото с домашней вечеринки опубликовала жена Усика Екатерина в Instagram.

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Катерина и Александр Усики
Екатерина и Александр Усики. Фото: instagram.com/usyk_kate1505

Усик вернулся в Украину

После своего реванша с Тайсоном Фьюри, где Александр победил, он вернулся в Украину. Сразу после приезда Усик посетил Офис Президента, где встретился с Владимиром Зеленским.

Александр Усик и Владимир Зеленский
Александр Усик и Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента Украины

После встречи с главой государства Усик отправился домой, где его ждала семья.

Из-за отсутствия времени на подготовку, пришлось готовить в духовке праздничную утку. Однако это не главное, ведь Александр увидел дочерей и встретил Новый год в семейном кругу после того, как три месяца был в изоляции в тренировочном лагере.

Катерина и Александр Усики
Праздничная утка семьи Усиков. Фото: instagram.com/usyk_kate1505

Отметим, что Усик планирует взять длительную паузу после реванша с Фьюри и поэтому его возвращение на ринг может произойти либо в конце весны, либо летом.

Катерина и Александр Усики
Катерина и Александр Усики. Фото: instagram.com/usyk_kate1505

Напомним, бывший футболист киевского "Динамо" Артем Милевский рассказал, как гулял во время выступлений в Украине.

Центральный защитник "Борнмута" Илья Забарный получил ценник в размере 80 млн евро.

После второго поражения от Александра Усика британский боксер Тайсон Фьюри начал другой образ жизни.

Киевское "Динамо" хочет усилить проблемную позицию за счет легенды "Шахтера".

Александр Усик бокс Катерина Усик жены футболистов Новый год 2025

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