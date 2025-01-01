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Читачі журналу The Ring вибрали боксера, який поб'є Усика

1 січня 2025 18:26
Олексій Паламарчук - Редактор
Олександр Усик їм програє — уболівальники назвали боксерів, які поб'ють українця
Олександр Усик. Фото: Reuters
Олексій Паламарчук - Редактор

Український чемпіон світу за версіями WBC, WBO, WBA, IBO у надважкій вазі Олександр Усик після перемоги в реванші над Тайсоном Ф'юрі довів усе всім у боксі й міг би завершити кар'єру. Однак чемпіон вирішив продовжити виступи.

Авторитетний журнал The Ring запропонував своїм читачам обрати боксера, який міг би перемогти Усика.

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Мартін Баколе

Найчастіше вболівальники називали ім’я конголезця Мартіна Баколе. Цей боксер став справжнім жахом надважкої ваги, адже інші супертяжі намагаються уникати боїв з ним.

Мартін Баколе — Джаред Андерсон
Баколе відправив Джареда Андерсона у нокдаун. Фото: x.com/Turki_alalshikh

Мартін зробив себе знаменитим не завдяки боям, а через свій довгий язик. Баколе допомагав Усику готуватися до двох поєдинків з Ентоні Джошуа. Конголезець давав Олександру дуже складні спаринги.

Однак Мартін почав в інтерв’ю ЗМІ розповідати, що нокаутував українця ударом у корпус під час спарингу. Усик і його команда спростували цю інформацію, але вболівальники їй повірили. Мартін постійно говорить і пише про цей нокаут.

Зараз багато фанатів вважають Мартіна єдиним боксером, здатним побити Усика. Проте їхня думка ґрунтується на тому, що їм постійно говорить про це конголезець.

Даніель Дюбуа

Уперше Усик і Дюбуа зустрілися у 2023 році у Вроцлаві, і тоді в непростому поєдинку переміг Олександр, нокаутувавши суперника джебом.

Олександр Усик
Усик у п’ятому раунді бою з Дюбуа. Фото: Reuters

Утім, у бою був спірний епізод у п’ятому раунді, коли Дюбуа пробив низько по поясу, і Усик упав на ринг з гримасою болю.

Половина вболівальників досі вважають, що удар був легітимним, і Дюбуа потрібно було присудити перемогу. З моменту поєдинку Даніель став кращим, перемігши Джаррелла Міллера, Філіпа Хрговича й Ентоні Джошуа.

Нагадаємо, колишній футболіст київського Динамо Артем Мілевський розповів, як раніше загуляв разом з Олександром Алієвим.

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Олександр Усик бокс Даніель Дюбуа суперважка вага Мартін Баколе

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