Александр Усик им проиграет — болельщики назвали боксеров, которые побьют украинца

Александр Усик. Фото: Reuters

Украинский чемпион мира по версиям WBC, WBO, WBA, IBO в супертяжелом весе Александр Усик после победы в реванше над Тайсоном Фьюри все всем доказал в боксе и мог бы завершить карьеру. Однако, чемпион решил продолжить выступать.

Авторитетный журнал The Ring предложил своим читателям выбрать боксера, который мог бы победить Усика.

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Мартин Баколе

Чаще всего болельщики называли имя конголезца Мартина Баколе. Этот боксер стал настоящим кошмаром супертяжелого веса, поскольку другие супертяжеловесы стараютcя избегать боев с ним.

Баколе отправил Джареда Андерсона в нокдаун. Фото: x.com/Turki_alalshikh

Мартин сделал себя знаменитым не благодаря боям, а из-за своего длинного языка. Баколе помогал Усику готовиться к двум поединкам с Энтони Джошуа. Конголезец давал Александру очень тяжелые спарринги.

Однако Мартин начал в интервью СМИ рассказывать, что нокаутировал украинца ударом по корпусу во время спарринга. Усик и его команда опровергали эту информацию, но болельщики в нее поверили. Мартин постоянно говорит и пишет об этом нокауте.

Сейчас многие фанаты считают Мартина единственным боксером, способным побить Усика. Однако, их мнение основано на том, что им постоянно об этом говорит конголезец.

Даниэль Дюбуа

Впервые Усик и Дюбуа встретились в 2023-м году во Вроцлаве и тогда в непростом поединке победил Усик, нокаутировав оппонента джебом.

Усик в пятом раунде боя с Дюбуа. Фото: Reuters

При этом, в бою был спорный эпизод в пятом раунде, когда Даниэль низко пробил по поясу и Усик упал на ринг с гримасами боли.

Половина фанатов до сих пор считают, что удар был законный и Дюбуа нужно было отдать победу. С момента поединка Даниэль стал лучше, побив Джаррелла Миллера, Филипа Хрговича и Энтони Джошуа.

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