Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Читатели журнала The Ring выбрали боксера, который побьет Усика arrow

Читатели журнала The Ring выбрали боксера, который побьет Усика

1 января 2025 18:26
Алексей Паламарчук - Редактор
Александр Усик им проиграет — болельщики назвали боксеров, которые побьют украинца
Александр Усик. Фото: Reuters
Алексей Паламарчук - Редактор

Украинский чемпион мира по версиям WBC, WBO, WBA, IBO в супертяжелом весе Александр Усик после победы в реванше над Тайсоном Фьюри все всем доказал в боксе и мог бы завершить карьеру. Однако, чемпион решил продолжить выступать.

Авторитетный журнал The Ring предложил своим читателям выбрать боксера, который мог бы победить Усика.

Читайте также:

Мартин Баколе

Чаще всего болельщики называли имя конголезца Мартина Баколе. Этот боксер стал настоящим кошмаром супертяжелого веса, поскольку другие супертяжеловесы стараютcя избегать боев с ним.

Мартин Баколе — Джаред Андерсон
Баколе отправил Джареда Андерсона в нокдаун. Фото: x.com/Turki_alalshikh

Мартин сделал себя знаменитым не благодаря боям, а из-за своего длинного языка. Баколе помогал Усику готовиться к двум поединкам с Энтони Джошуа. Конголезец давал Александру очень тяжелые спарринги.

Однако Мартин начал в интервью СМИ рассказывать, что нокаутировал украинца ударом по корпусу во время спарринга. Усик и его команда опровергали эту информацию, но болельщики в нее поверили. Мартин постоянно говорит и пишет об этом нокауте.

Сейчас многие фанаты считают Мартина единственным боксером, способным побить Усика. Однако, их мнение основано на том, что им постоянно об этом говорит конголезец.

Даниэль Дюбуа

Впервые Усик и Дюбуа встретились в 2023-м году во Вроцлаве и тогда в непростом поединке победил Усик, нокаутировав оппонента джебом.

Александр Усик
Усик в пятом раунде боя с Дюбуа. Фото: Reuters

При этом, в бою был спорный эпизод в пятом раунде, когда Даниэль низко пробил по поясу и Усик упал на ринг с гримасами боли.

Половина фанатов до сих пор считают, что удар был законный и Дюбуа нужно было отдать победу. С момента поединка Даниэль стал лучше, побив Джаррелла Миллера, Филипа Хрговича и Энтони Джошуа.

Напомним, бывший футболист киевского "Динамо" Артем Милевский рассказал, как в ранее загулял вместе с Александром Алиевым.

Центральный защитник английского "Борнмута" Илья Забарный сменит команду за огромную сумму.

После второго поражения от Александра Усика британский боксер Тайсон Фьюри решил изменить свою жизнь.

Киевское "Динамо" хочет усилить проблемную позицию легендой "Шахтера".

Александр Усик бокс Даниэль Дюбуа супертяжелый вес Мартин Баколе

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

19:41 Графики отключений на четверг — когда у одесситов будет свет

19:26 Кривбасс представил форму, созданную ко дню рождения Бандеры

19:13 Одесситы будут работать дольше — новые правила выхода на пенсию

19:12 Военные ГУР получили новейший скоростной дрон-невидимку

19:10 В результате обстрела Киева погиб доктор наук с женой

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов - 80x80

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов

18:37 Налоги в 2025 году — будут ли одесситы платить больше

18:36 Трансформаторы для УЗ вдвое дороже — в Украине разоблачили схему

18:33 В Турции перевернулся учебный самолет — фото

18:26 Читатели журнала The Ring выбрали боксера, который побьет Усика

Text

18:20 Во Львове открыли улицу в честь Ирины Фарион — как это было

19:41 Графики отключений на четверг — когда у одесситов будет свет

19:26 Кривбасс представил форму, созданную ко дню рождения Бандеры

19:13 Одесситы будут работать дольше — новые правила выхода на пенсию

19:12 Военные ГУР получили новейший скоростной дрон-невидимку

19:10 В результате обстрела Киева погиб доктор наук с женой

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов - 80x80

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов

18:37 Налоги в 2025 году — будут ли одесситы платить больше

18:36 Трансформаторы для УЗ вдвое дороже — в Украине разоблачили схему

18:33 В Турции перевернулся учебный самолет — фото

18:26 Читатели журнала The Ring выбрали боксера, который побьет Усика

18:13 Поражение Москвы — Зеленский об остановке транзита газа

14:57 Чего ждут одесситы в 2025 году — опрос

08:02 Как украинцы вдохновляли в 2024 году — пять впечатляющих историй

06:40 Сколько стоит металлолом в январе — цены на чермет на Новый год

06:02 Повышение налогов и тарифов — что изменится с 1 января 2025 года

31 декабря 2024

22:47 Одесса встречает Новый год — что желают горожане в 2025 году

19:43 Для тех, кто защищает Украину, — что пожелали одесситы военным

12:10 Северный мост усеян дырами — что он пережил за 48 лет

08:17 Рождественские ярмарки Германии — где дешевле и интереснее

06:40 Снова дорожает — какие цены на золото перед Новым годом

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов - 80x80

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов

06:37 2024 год в российских атаках — масштабные последствия на Одесчине

Text

18:20 Во Львове открыли улицу в честь Ирины Фарион — как это было

Text

08:00 Новогоднее обращение Зеленского 2025 — эфир Новини.LIVE

Text

02:35 Бахматов назвал проблему киевского бюджета во время войны

31 декабря 2024
Text

23:30 Новогоднее обращение Зеленского к украинцам накануне 2025 года

Text

22:07 Бахматов заявил, что бюджет Киева растет, но есть нюанс

Text

19:08 Бородин заявил о росте армии Украины в 2024 году

Text

18:02 Берлинская рассказала, сколько операторов дронов готовят в месяц

Text

17:50 Обращение Зеленского и прогноз на 2025 год — эфир Вечір.LIVE

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов - 80x80

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов

Text

17:32 Израиль в ООН предупредил хуситов — Ауслендер в эфире Вечір.LIVE

Text

13:12 Синоптик назвала дату, когда в Украину вернутся морозы

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

09:18 Кнопочные телефоны возвращаются — почему стоит перейти на них

27 декабря 2024

06:11 Забытая каша, полезнее гречки — снижает холестерин и очищает

23 декабря 2024

14:12 Можно ли рубить самосев на собственном земельном участке

22 декабря 2024

01:45Это победа! Александр Усик — Тайсон Фьюри 2. Как это было

22:42 Раненый на фронте актер студии Квартал 95 обматерил Усика

21 декабря 2024

01:20 Где водителям можно не пользоваться ремнями безопасности

18 декабря 2024

23:03 Статус "Снято" в "Резерв+" — что он означает

20 декабря 2024

10:12 На карточку неожиданно пришли деньги — что нельзя делать

30 декабря 2024

04:30 Пригоден или непригоден — в ТЦК объяснили основные отличия

31 декабря 2024

05:45 Пенсии в 2025 году — кто должен вернуть деньги государству