Олексій Сич не перейде до Динамо Київ і безкоштовно посилить Карпати

Гравці київського "Динамо" Фото: "Динамо"

У київського "Динамо", ймовірно, зірветься трансфер на позицію правого захисника. Бажаний гравець перейде до львівських "Карпат".

Про це у Instagram повідомив журналіст Дмитро Поворознюк.

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Олексій Сич. Фото: "Рух"

Шовковський не отримає лівого захисника

За інформацією джерела, захисник Олексій Сич, якого хотіло "Динамо", безкоштовно перейде з "Руху" до "Карпат". Команда Григорія Козловського отримає великий відсоток від майбутнього перепродажу.

У "Рухові" в майбутньому планують вкласти отримані за Сича кошти у розвиток футбольної академії.

Цього сезону Сич провів 16 матчів за "Рух", у яких відзначився чотирма результативними передачами.

Завдяки своїй грі Сич був викликаний на матчі збірної України у Лізі Націй та дебютував у її складі.

Авторитетний статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює його в 1 млн євро.

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