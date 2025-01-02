Олексій Сич не перейде до Динамо Київ і безкоштовно посилить Карпати

Карпати перехопили у Динамо гравця збірної України
У київського "Динамо", ймовірно, зірветься трансфер на позицію правого захисника. Бажаний гравець перейде до львівських "Карпат".
Про це у Instagram повідомив журналіст Дмитро Поворознюк.
Шовковський не отримає лівого захисника
За інформацією джерела, захисник Олексій Сич, якого хотіло "Динамо", безкоштовно перейде з "Руху" до "Карпат". Команда Григорія Козловського отримає великий відсоток від майбутнього перепродажу.
У "Рухові" в майбутньому планують вкласти отримані за Сича кошти у розвиток футбольної академії.
Цього сезону Сич провів 16 матчів за "Рух", у яких відзначився чотирма результативними передачами.
Завдяки своїй грі Сич був викликаний на матчі збірної України у Лізі Націй та дебютував у її складі.
Авторитетний статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює його в 1 млн євро.
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