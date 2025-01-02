Алексей Сыч не перейдет в Динамо Киев и бесплатно усилит Карпаты

Игроки киевского "Динамо". Фото: "Динамо"

У киевского "Динамо", вероятно, сорвется трансфер на позицию правого защитника. Желаемый игрок перейдет во львовские "Карпаты".

Об этом в Instagram сообщил журналист Дмитрий Поворознюк.

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Шовковский не получит левого защитника

По информации источника, защитник Алексей Сыч, которого хотело "Динамо", бесплатно перейдет из "Руха" в "Карпаты". Команда Григория Козловского получит большой процент от будущей перепродажи.

В "Рухе" планируют вложить вырученные средства за Сыча в развитие футбольной академии.

В этом сезоне Сыч провел 16 матчей за "Рух", в которых отметился четырьмя результативными передачами.

Благодаря своей игре Сыч был вызван на матчи сборной Украины в Лиге Наций и дебютировал в ее составе.

Авторитетный статистический портал "Трансфермаркт" оценивает его в 1 млн евро.

Напомним, после победы над Тайсоном Фьюри Александр Усик встретился с Презиентом Украины Владимиром Зеленским.

Болельщики назвали боксеров, способных победить Усика.

Главный тренер киевского "Динамо" Александр Шовковский показал как проводит время в отпуске.