Алексей Сыч не перейдет в Динамо Киев и бесплатно усилит Карпаты

Карпаты перехватили у Динамо игрока сборной Украины
У киевского "Динамо", вероятно, сорвется трансфер на позицию правого защитника. Желаемый игрок перейдет во львовские "Карпаты".
Об этом в Instagram сообщил журналист Дмитрий Поворознюк.
Шовковский не получит левого защитника
По информации источника, защитник Алексей Сыч, которого хотело "Динамо", бесплатно перейдет из "Руха" в "Карпаты". Команда Григория Козловского получит большой процент от будущей перепродажи.
В "Рухе" планируют вложить вырученные средства за Сыча в развитие футбольной академии.
В этом сезоне Сыч провел 16 матчей за "Рух", в которых отметился четырьмя результативными передачами.
Благодаря своей игре Сыч был вызван на матчи сборной Украины в Лиге Наций и дебютировал в ее составе.
Авторитетный статистический портал "Трансфермаркт" оценивает его в 1 млн евро.
Напомним, после победы над Тайсоном Фьюри Александр Усик встретился с Презиентом Украины Владимиром Зеленским.
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