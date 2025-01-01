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Таким его еще не видели — Шовковский показал свой отпуск

1 января 2025 21:20
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор
Как тренер Динамо Шовковский проводит отпуск с семьей — видео
Александр Шовковский. Фото: "Динамо"
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор

Перед началом нового сезона игроки и тренерский штаб клуба проводят отпуск. Наставник основной команды Александр Шовковский проводит его вместе с супругой.

Шовковский в Instagram опубликовал видео, где он кормит оленей.

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Как Шовковский проводит отпуск

Шовковский опубликовал видео, где они с супругой кормят оленей в одном из тематических парков. При этом тренер улыбается, чего почти не видим, когда он руководит командой на тренерском мостике.

Шовковский в этом сезоне стал лучшим тренером чемпионата Украины в 2024 году. На зимний перерыв киевляне ушли лидером УПЛ, опережая "Шахтер" на 10 баллов.

В текущем сезоне "Динамо" во всех турнирах провело 30 матчей, где выиграло 17, семь проиграли и шесть свели вничью.

Напомним, Артем Милевский рассказал, как раньше загулял вместе с Александром Алиевым.

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После второго поражения от Александра Усика британский боксер Тайсон Фьюри решил изменить свою жизнь.

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футбол отпуск Динамо УПЛ Александр Шовковский

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