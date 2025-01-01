Як тренер Динамо Шовковський проводить відпустку з родиною — відео

Олександр Шовковський. Фото: "Динамо"

Перед початком нового сезону гравці та тренерський штаб клубу проводять відпустку. Наставник основної команди Олександр Шовковський проводить його разом з дружиною.

Шовковський в Instagram опублікував відео, де він годує оленів.

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Як Шовковський проводить відпустку

Шовковський опублікував відео, де вони з дружиною годують оленів в одному з тематичних парків. При цьому тренер посміхається, чого майже не бачимо, коли він керує командою на тренерському містку.

Шовковський цього сезону став найкращим тренером чемпіонату України в 2024 році. На зимову перерву кияни пішли лідером УПЛ, випереджаючи "Шахтар" на 10 балів.

У поточному сезоні "Динамо" у всіх турнірах провело 30 матчів, де виграло 17, сім програли та шість звели до нічиєї.

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