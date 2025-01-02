Динамо Київ вирушає на збір до Туреччини з посиленням для складу

Олександр Шовковський. Фото: "Динамо"

Київське "Динамо" 5 січня вирушить на тренувальний збір до Туреччини. Головний тренер клубу Олександр Шовковський знайшов посилення команді для майбутнього тренувального процесу.

Про посилення команди повідомив інсайдер Ігор Бурбас.

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За інформацією джерела, окрім Богдана Слюбика з "Руху", Шовковський залучить до тренувального збору низку гравців "Динамо" U-19.

До Туреччини поїдуть лівий захисник Денис Дикий та нападники Владислав Герич та Матвій Пономаренко.

Цікаво, що Герич та Пономаренко у першій половині сезону добре себе проявили в юнацькому чемпіонаті, де разом забили 18 м'ячів.

Зазначимо, що у "Динамо" спростовують, що їх цікавить центральний захисник, легенда "Шахтаря" Сергій Кривцов. Проте джерела продовжують стверджувати, що ініціатором переходу є скаут клубу Євген Хачеріді.

За підсумками першої половини сезону "Динамо" йде на першому місці у турнірній таблиці. Основний конкурент киян донецький "Шахтар" переслідує їх на третьому місці з відставанням від першого місця на десять очок, але з одним матчем у запасі.

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