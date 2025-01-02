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Олександр Шовковський святкує 50-річчя — цікаві факти про легенду

2 січня 2025 12:37
Олександр Ільющенков - Редактор тематики «Спорт»
Олександр Ільющенков
Редактор тематики «Спорт»
Шовковський святкує 50 років — цікаві факти про гравця та тренера Динамо
Олександр Шовковський під час гри за "Динамо". Фото: Койфман Михайло/УНІАН
Олександр Ільющенков - Редактор тематики «Спорт»
Олександр Ільющенков
Редактор тематики «Спорт»

Сьогодні, 2 січня, свій ювілей святкує один із найкращих голкіперів незалежної України, який з часом перетворився на одного із найперспективніших українських тренерів. Його ім'я вже давно стало загальною назвою для тисяч українських хлопчиків, які вирішили пов'язати своє життя з футболом, і конкретно — з професією голкіпера. 

Олександр Шовковський святкує 50-річчя. На честь цього портал Новини.LIVE вирішив згадати основні віхи його біографії, головні виклики та цікаві факти, якими було і залишається буквально пронизаним його футбольне життя. 

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Шовковський. До початку кар'єри

Олександр Шовковський народився 2 січня 1975 року в Києві. Перші кроки у футболі зробив у 1982 році, у київській "Чайці". Через рік потрапив до дитячої школи київського "Динамо". 

Цікаво, що до свого 10-річчя Шовковський був польовим гравцем. Він став голкіпером у 1985 році, коли його групу в школі "Динамо" очолив Анатолій Крощенко. 

"У тринадцять він на батьківські гроші придбав собі справжні воротарські рукавички та, за його зізнанням, навіть спав у них! "Я їх зносив до такого стану, що це була ганчірка! Суцільна ганчірка!", — розповідає офіційний сайт "Динамо".

Шовковський. Початок кар'єри

Після навчання у динамівській школі настав час професійного дебюту. Він стався 1 серпня 1992 року, коли Олександр Шовковський дебютував у "Динамо-3" у грі 1/64 розіграшу Кубка України. 

Тоді динамівці перемогли чернігівську "Десну" з рахунком 2:0.

У квітні 1993 Шовковський дебютував за "Динамо-2" в Першій лізі чемпіонату України, цей поєдинок вийшов для нього менш вдалим. Київський клуб програв в Алчевську для "Сталі" з рахунком 2:3.

Дебют в основній команді "Динамо" припав на матч з кременчуцьким "Кременем" 6 березня 1994 року. Тоді Олександр Шовковський став наймолодшим на той момент воротарем в історії "Динамо". Матч закінчився з рахунком 1:1. 

У єврокубках він вперше вийшов в основі "Динамо" 10 серпня 1994 року в матчі попереднього раунду Ліги чемпіонів проти данського "Сількеборга". Поєдинок завершився з рахунком 0:0.

Шовковський. Підсумок кар'єри

Олександр Шовковський виступав за київське "Динамо" протягом 24 сезонів.

За цей час він разом із командою здобув 14 чемпіонських титулів, 11 Кубків України та шість Суперкубків.

"Усього Шовковський провів 763 офіційні матчі на рівні клубів і збірних (із яких 636 поєдинків - у складі киян), що є абсолютним рекордом для українських футболістів", — зазначає офіційний сайт "Динамо".

Останній матч за київське "Динамо" Олександр Шовковський провів у віці 41 рік та 259 днів. Тоді "Динамо" вдома поступилося луганській "Зорі" з рахунком 0:1

За збірну України Олександр Шовковський зіграв 91 поєдинок, що є абсолютним рекордом. 

Одним із найбільш пам'ятних моментів у кар'єрі Шовковського в національній команді став чемпіонат світу 2006 року. Тоді збірна України дісталася чвертьфіналу, а Шовковський став героєм 1/8 фіналу, коли Україні вдалося здолати Швейцарію в серії пенальті. 

Олександр Шовковський. Тренер

Свою тренерську кар'єру Олександр Шовковський розпочав у національній збірній України. Він працював з 2018 по 2022 рік асистентом Андрія Шевченка та Олександра Петракова.

Цікавий факт. У жовтні 2020 року 45-річного Шовковського вимушено включили до заявки збірної на товариський матч проти Франції. Причиною стало те, що відразу троє воротарів команди (П'ятов, Лунін та Паньків) здали позитивний тест на Covid-19.

У січні 2023 року Шовковський повернувся до "Динамо", де став асистентом Мірчі Луческу.

У листопаді 2023 року, після відставки Луческу, Олександр Шовковський став виконувачем обов'язків головного тренера "Динамо". 

В грудні 2023 року його призначили повноцінним головним тренером київської команди. 

Олександр Шовковський під час роботи в Динамо
Головний тренер "Динамо" Олександр Шовковський. Фото: instagram.com/oleksandrshovkovskyi

Шовковський. Ще цікаві факти

Олександр Шовковський кожного року використовував близько 30 пар воротарських рукавичок. 

Свого часу президент Рінат Ахметов натякав на бажання придбати Шовковського до "Шахтаря", але отримав делікатну відмову.

У 1999 році Олександр Шовковський став одним із номінантів на "Золотий м'яч".

У 2006 році Олександр Шовковський закінчив факультет журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

У 2020 році Шовковського було обрано депутатом Київради. 

Олександр Шовковський серйозно захоплюється дайвінгом. 

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спорт футбол День народження Динамо Олександр Шовковський

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