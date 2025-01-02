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Борнмут категорично проти продажу Забарного

2 січня 2025 00:01
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор
Борнмут вирішив зберегти Іллю Забарного, незважаючи на інтерес грандів
Ілля Забарний. Фото: Reuters
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор

Англійський "Борнмут" наразі веде боротьбу за зону Ліги чемпіонів. Тому команда хоче зберегти своїх лідерів.

Одним тих, кого не хочуть продавати є український захисник Ілля Забарний, повідомляє GiveMeSport.

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Ілля Забарний. Фото: УАФ

"Борнмут" не продасть Забарного

Джерело заявило, що "Борнмут" наразі не відчуває проблем з грошима й хоче зберегти двох основних захисників.

Джерела також заявили, що у клубі впевнені, що вони зможуть зберегти Забарного.

На футболіста збірної України претендують "ПСЖ", "Реал", "Манчестер Юнайтед", "Ліверпуль", "Челсі" та "Тоттенгем".

Цього сезону Забарний зіграв за "вишень" 19 матчів, де результативними діями не відзначався. Контракт українця діє до 30 червня 2029 року.

Авторитетний статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює футболіста в 38 млн євро. При цьому в ЗМІ озвучувалось, що "Борнмут" не продасть Іллю менше ніж за 80 млн євро.

Нагадаємо, колишній футболіст київського "Динамо" Артем Мілевський розповів, як раніше загуляв разом з Олександром Алієвим.

Центральний захисник англійського "Борнмута" Ілля Забарний змінить команду за величезну суму.

Після другої поразки від Олександра Усика британський боксер Тайсон Ф'юрі вирішив змінити своє життя.

Київське "Динамо" хоче посилити проблемну позицію легендою "Шахтаря".

футбол Футбол трансфери Ілля Забарний Борнмут українські легіонери (футбол)

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