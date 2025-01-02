Борнмут вирішив зберегти Іллю Забарного, незважаючи на інтерес грандів

Ілля Забарний. Фото: Reuters

Англійський "Борнмут" наразі веде боротьбу за зону Ліги чемпіонів. Тому команда хоче зберегти своїх лідерів.

Одним тих, кого не хочуть продавати є український захисник Ілля Забарний, повідомляє GiveMeSport.

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"Борнмут" не продасть Забарного

Джерело заявило, що "Борнмут" наразі не відчуває проблем з грошима й хоче зберегти двох основних захисників.

Джерела також заявили, що у клубі впевнені, що вони зможуть зберегти Забарного.

На футболіста збірної України претендують "ПСЖ", "Реал", "Манчестер Юнайтед", "Ліверпуль", "Челсі" та "Тоттенгем".

Цього сезону Забарний зіграв за "вишень" 19 матчів, де результативними діями не відзначався. Контракт українця діє до 30 червня 2029 року.

Авторитетний статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює футболіста в 38 млн євро. При цьому в ЗМІ озвучувалось, що "Борнмут" не продасть Іллю менше ніж за 80 млн євро.

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