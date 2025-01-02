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Борнмут категорически против продажи Забарного

2 января 2025 00:01
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор
Борнмут решил сохранить Илью Забарного, несмотря на интерес грандов
Илья Забарный Фото: Reuters
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор

Английский "Борнмут" сейчас борется за зону Лиги чемпионов. Поэтому команда хочет сохранить своих лидеров.

Одним из тех, кого не хотят продавать, является украинский защитник Илья Забарный, сообщает GiveMeSport.

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Илья Забарный. Фото: УАФ

"Борнмут" не продаст Забарного

Источник заявил, что "Борнмут" сейчас не испытывает проблем с финансами и хочет сохранить двух основных защитников.

Источники также утверждают, что в клубе уверены, что смогут удержать Забарного.

На игрока сборной Украины претендуют "ПСЖ", "Реал", "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль", "Челси" и "Тоттенхэм".

В этом сезоне Забарный провел за "вишен" 19 матчей, не отметившись результативными действиями. Контракт украинца действует до 30 июня 2029 года.

Напомним, бывший футболист киевского "Динамо" Артем Милевский рассказал, как раньше проводил время с Александром Алиевым.

Центральный защитник английского "Борнмута" Илья Забарный сменит команду за крупную сумму.

После второго поражения от Александра Усика британский боксер Тайсон Фьюри решил изменить свою жизнь.

Киевское "Динамо" хочет усилить проблемную позицию легендой "Шахтера".

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