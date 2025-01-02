Шовковский отмечает 50 лет — интересные факты об игроке и тренере Динамо

Александр Шовковский во время игры за "Динамо". Фото: Койфман Михаил/УНИАН

Сегодня, 2 января, свой юбилей отмечает один из лучших голкиперов независимой Украины, который со временем превратился в одного из самых перспективных украинских тренеров. Его имя уже давно стало именем нарицательным для тысяч украинских мальчиков, решивших связать свою жизнь с футболом, и конкретно с профессией голкипера.

Александр Шовковский отмечает 50-летие. В честь этого портал Новини.LIVE решил вспомнить основные вехи его биографии, главные вызовы и интересные факты, которыми была и остается буквально пронизана его футбольная жизнь.

Читайте также:

Как Александр Шовковский стал Александром Шовковским, которого мы все знаем? И есть ли еще то, что мы о нем, возможно, не знали?

Шовковский. До начала карьеры

Александр Шовковский родился 2 января 1975 года в Киеве. Первые шаги в футболе сделал в 1982 году, в киевской "Чайке". Через год попал в детскую школу киевского "Динамо".

Интересно, что до своего 10-летия Шовковский был полевым игроком. Он стал голкипером в 1985 году, когда его группу в школе "Динамо" возглавил Анатолий Крощенко.

"В тринадцать он на родительские деньги приобрел себе настоящие вратарские перчатки и, по его признанию, даже спал в них!", — рассказывает официальный сайт "Динамо".

Шовковский. Начало карьеры

После обучения в динамовской школе пришло время профессионального дебюта. Он произошел 1 августа 1992 года, когда Александр Шовковский дебютировал в "Динамо-3" в игре 1/64 розыгрыша Кубка Украины.

Тогда динамовцы победили черниговскую "Десну" со счетом 2:0.

В апреле 1993 года Шовковский дебютировал за "Динамо-2" в Первой лиге чемпионата Украины, этот поединок получился для него менее удачным. Киевский клуб проиграл в Алчевске для "Стали" со счетом 2:3.

Дебют в основной команде "Динамо" пришелся на матч с кременчукским "Кременем" 6 марта 1994 года. Тогда Александр Шовковский стал самым молодым на тот момент вратарем в истории "Динамо". Матч закончился со счётом 1:1.

В еврокубках он впервые вышел в основе "Динамо" 10 августа 1994 года в матче предварительного раунда Лиги чемпионов против датского "Силькеборга". Поединок завершился со счётом 0:0.

Шовковский. Итог карьеры

Александр Шовковский выступал за киевское "Динамо" в течение 24 сезонов.

За это время он вместе с командой завоевал 14 чемпионских титулов, 11 Кубков Украины и шесть Суперкубков.

"Всего Шовковский провел 763 официальных матча на уровне клубов и сборных (из которых 636 поединков – в составе киевлян), что является абсолютным рекордом для украинских футболистов", — отмечает официальный сайт "Динамо".

Последний матч за киевское "Динамо" Александр Шовковский провел в возрасте 41 год и 259 дней. Тогда "Динамо" дома уступило луганской "Заре" со счетом 0:1

За сборную Украины Александр Шовковский сыграл 91 поединок, что является абсолютным рекордом.

Одним из самых памятных моментов в карьере Шовковского в национальной команде стал чемпионат мира 2006 года. Тогда сборная Украины добралась до четвертьфинала, а Шовковский стал героем 1/8 финала, когда Украине удалось одолеть Швейцарию в серии пенальти.

Александр Шовковский. Тренер

Свою тренерскую карьеру Александр Шовковский начал в сборной Украины. Он работал с 2018 по 2022 год ассистентом Андрея Шевченко и Александра Петракова.

Интересный факт. В октябре 2020 года 45-летний Шовковский вынужденно был включен в заявку сборной на товарищеский матч против Франции. Причиной стало то, что сразу три вратаря команды (Пятов, Лунин и Панькив) сдали положительный тест на Covid-19.

В январе 2023 года Шовковский вернулся в "Динамо", где стал ассистентом Мирчи Луческу.

В ноябре 2023 года, после отставки Луческу, Александр Шовковский стал исполняющим обязанности главного тренера "Динамо".

В декабре 2023 года он был назначен полноценным главным тренером киевской команды.

Главный тренер "Динамо" Александр Шовковский. Фото: instagram.com/oleksandrshovkovskyi

Шовковский. Еще интересные факты

Александр Шовковский каждый год использовал около 30 пар вратарских перчаток.

В свое время президент Ринат Ахметов намекал на желание приобрести Шовковского к "Шахтеру", но получил деликатный отказ.

В 1999 году Александр Шовковский стал одним из номинантов на "Золотой мяч".

В 2006 году Александр Шовковский окончил факультет журналистики Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

В 2020 году Шовковский был избран депутатом Киевсовета.

Александр Шовковский серьезно увлекается дайвингом.

Напомним, семья Александра Усика показала, как отпраздновала Новый год.

Читатели легендарного журнала назвали боксеров, которые могут победить Александра Усика.

Главный тренер "Динамо" Александр Шовковский показал, как проводит время на отдыхе.

Английский "Борнмут" не желает продавать бывшего игрока "Динамо".