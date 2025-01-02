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Шовковский отмечает 50-летие — интересные факты о легенде

2 января 2025 12:37
Александр Ильющенков - Редактор тематики «Спорт»
Александр Ильющенков
Редактор тематики «Спорт»
Шовковский отмечает 50 лет — интересные факты об игроке и тренере Динамо
Александр Шовковский во время игры за "Динамо". Фото: Койфман Михаил/УНИАН
Александр Ильющенков - Редактор тематики «Спорт»
Александр Ильющенков
Редактор тематики «Спорт»

Сегодня, 2 января, свой юбилей отмечает один из лучших голкиперов независимой Украины, который со временем превратился в одного из самых перспективных украинских тренеров. Его имя уже давно стало именем нарицательным для тысяч украинских мальчиков, решивших связать свою жизнь с футболом, и конкретно с профессией голкипера.

Александр Шовковский отмечает 50-летие. В честь этого портал Новини.LIVE решил вспомнить основные вехи его биографии, главные вызовы и интересные факты, которыми была и остается буквально пронизана его футбольная жизнь.

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Шовковский. До начала карьеры

Александр Шовковский родился 2 января 1975 года в Киеве. Первые шаги в футболе сделал в 1982 году, в киевской "Чайке". Через год попал в детскую школу киевского "Динамо".

Интересно, что до своего 10-летия Шовковский был полевым игроком. Он стал голкипером в 1985 году, когда его группу в школе "Динамо" возглавил Анатолий Крощенко.

"В тринадцать он на родительские деньги приобрел себе настоящие вратарские перчатки и, по его признанию, даже спал в них!", — рассказывает официальный сайт "Динамо".

Шовковский. Начало карьеры

После обучения в динамовской школе пришло время профессионального дебюта. Он произошел 1 августа 1992 года, когда Александр Шовковский дебютировал в "Динамо-3" в игре 1/64 розыгрыша Кубка Украины.

Тогда динамовцы победили черниговскую "Десну" со счетом 2:0.

В апреле 1993 года Шовковский дебютировал за "Динамо-2" в Первой лиге чемпионата Украины, этот поединок получился для него менее удачным. Киевский клуб проиграл в Алчевске для "Стали" со счетом 2:3.

Дебют в основной команде "Динамо" пришелся на матч с кременчукским "Кременем" 6 марта 1994 года. Тогда Александр Шовковский стал самым молодым на тот момент вратарем в истории "Динамо". Матч закончился со счётом 1:1.

В еврокубках он впервые вышел в основе "Динамо" 10 августа 1994 года в матче предварительного раунда Лиги чемпионов против датского "Силькеборга". Поединок завершился со счётом 0:0.

Шовковский. Итог карьеры

Александр Шовковский выступал за киевское "Динамо" в течение 24 сезонов.

За это время он вместе с командой завоевал 14 чемпионских титулов, 11 Кубков Украины и шесть Суперкубков.

"Всего Шовковский провел 763 официальных матча на уровне клубов и сборных (из которых 636 поединков – в составе киевлян), что является абсолютным рекордом для украинских футболистов", — отмечает официальный сайт "Динамо".

Последний матч за киевское "Динамо" Александр Шовковский провел в возрасте 41 год и 259 дней. Тогда "Динамо" дома уступило луганской "Заре" со счетом 0:1

За сборную Украины Александр Шовковский сыграл 91 поединок, что является абсолютным рекордом.

Одним из самых памятных моментов в карьере Шовковского в национальной команде стал чемпионат мира 2006 года. Тогда сборная Украины добралась до четвертьфинала, а Шовковский стал героем 1/8 финала, когда Украине удалось одолеть Швейцарию в серии пенальти.

Александр Шовковский. Тренер

Свою тренерскую карьеру Александр Шовковский начал в сборной Украины. Он работал с 2018 по 2022 год ассистентом Андрея Шевченко и Александра Петракова.

Интересный факт. В октябре 2020 года 45-летний Шовковский вынужденно был включен в заявку сборной на товарищеский матч против Франции. Причиной стало то, что сразу три вратаря команды (Пятов, Лунин и Панькив) сдали положительный тест на Covid-19.

В январе 2023 года Шовковский вернулся в "Динамо", где стал ассистентом Мирчи Луческу.

В ноябре 2023 года, после отставки Луческу, Александр Шовковский стал исполняющим обязанности главного тренера "Динамо".

В декабре 2023 года он был назначен полноценным главным тренером киевской команды.

Александр Шовковский во время работы в Динамо
Главный тренер "Динамо" Александр Шовковский. Фото: instagram.com/oleksandrshovkovskyi

Шовковский. Еще интересные факты

Александр Шовковский каждый год использовал около 30 пар вратарских перчаток.

В свое время президент Ринат Ахметов намекал на желание приобрести Шовковского к "Шахтеру", но получил деликатный отказ.

В 1999 году Александр Шовковский стал одним из номинантов на "Золотой мяч".

В 2006 году Александр Шовковский окончил факультет журналистики Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

В 2020 году Шовковский был избран депутатом Киевсовета.

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