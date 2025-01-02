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Шовковский нашел усиление для Динамо — о ком идет речь

2 января 2025 22:29
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор
Динамо Киев отправляется на сбор в Турцию с усилением для состава
Александр Шовковский. Фото: "Динамо"
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор

Киевское "Динамо" 5 января отправятся на тренировочный сбор в Турцию. Главный тренер клуба Александр Шовковский нашел усиление команде для предстоящего тренировочного процесса.

Об усилении команды сообщил инсайдер Игорь Бурбас.

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Футболисты киевского "Динамо". Фото: "Динамо"

Усиление для "Динамо" Киев

По информации источника, кроме Богдана Слюбика из "Руха", Шовковский привлечет к тренировочному сбору ряд игроков "Динамо" U-19.

В Турцию поедут левый защитник Денис Дикий и нападающие Владислав Герич и Матвей Пономаренко.

Интересно, что Герич и Пономаренко в первой половине сезона хорошо себя проявили и в юношеском чемпионате вместе забили 18 мячей.

Отметим, что в "Динамо" опровергают, что их интересует центральный защитник, легенда "Шахтера" Сергей Кривцов. Однако источники продолжают утверждать, что инициатором перехода является скаут клуба Евгений Хачериди.

По итогам первой половины сезона "Динамо" идет на первом месте в турнирной таблице. Основной конкурент киевлян, донецкий "Шахтер" идет на третьем месте с отставанием от первого места на десять очков, но с одним матчем в запасе.

Напомним, после победы над Тайсоном Фьюри Александр Усик вернулся в Украину и встретил Новый год с семьей.

Читатели журнала The Ring назвали боксеров, способных победить Усика.

Главный тренер киевского "Динамо" Александр Шовковский кормил животных во время отпуска.

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