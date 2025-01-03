Скандал у Ла Лізі — клуби погрожують судом і скасуванням турніру через Барселону

Гравці "Барселони" Дані Ольмо та Роберт Левандовськи святкують гол. Фото: REUTERS/Marcelo Del Pozo

Однією з головних інтриг початку зимового трансферного вікна в Іспанії була так звана "справа Дані Ольмо". "Барселона" намагалася зареєструвати свого гравця на другу частину сезону, і її дії у підсумку, схоже, викликали серйозний скандал.

Кілька клубів Ла Ліги пригрозили судовим позовом, якщо "Барселона" зареєструє гравців Дані Ольмо та Пау Віктора на другу частину сезону, повідомляє Diario Sport.

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Представники деяких іспанських клубів вважають, що "Барселона" не має отримувати спеціальні привілеї. Клуби думають над тим, щоб піти до суду із позовом щодо скасування результатів чемпіонату, якщо їхні вимоги не будуть враховані.

Справа Дані Ольмо. Що відомо

"Барселона" мала встигнути зареєструвати Дані Ольмо на другу частину сезону до 31 грудня 2024 року. Президент клубу Лапорта був впевнений, що встигне це зробити, проте станом на зараз йому це не вдалося.

У перший день нового року Ла Ліга прибрала імена Ольмо та Віктора зі списку зареєстрованих гравців.

"Барселона" продала право на користування VIP ложами на "Камп Ноу", щоб зареєструвати обох гравців. Проте, Ла Ліга озвучила вимогу до каталонців щодо додаткової документації, яка має показати наявність грошей на рахунках клубу.

Якщо Ольмо таки не зареєструють на другу частину сезону, він матиме право вимагати виплату всієї зарплати до кінця контракту — тобто, до 2030 року.

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