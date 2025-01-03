Трубин готовится к трансферу в один из английских клубов

Анатолий Трубин работает на тренировке. Фото: instagram.com/slbenfica/

Еще один футболист сборной Украины может переехать в Англию. Вратарь "Бенфики" Анатолий Трубин вызвал повышенный интерес у главного тренера одного из клубов АПЛ.

Португальский клуб открыт для переговоров по поводу трансфера своего игрока, сообщает O Jogo.

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Анатолий Трубин может пополнить список футболистов сборной Украины, которые выступают в одном из самых популярных чемпионатов Европы. Однако этот трансфер может состояться не раньше лета 2025 года.

Трубин благодарит болельщиков за поддержку. Фото: instagram.com/slbenfica/

Последний сезон Трубина в "Бенфике"

В португальском клубе понимают, что вряд ли сумеют удержать 23-летнего украинского игрока несмотря на то, что его контракт с "орлами" действует до лета 2028 года. Трубиным интересуются сразу несколько европейских грандов во главе с "Интером". Пока не дошло до конкретных предложений о трансфере вратаря, однако они могут последовать в любой момент.

Новым претендентом на украинского футболиста стал английский "Манчестер Юнайтед". Тренерский штаб "красных дьяволов" не устраивают показатели голкиперов команды. Рубен Аморим считает, что эту линию команды необходимо усилить. Он прекрасно знаком с возможностями Трубина, поскольку до "МЮ" работал в португальском "Спортинге".

Ситуация с потенциальным трансфером Трубина осложняется неопределенным финансовым статусом "Манчестер Юнайтед". Однако английский клуб продолжит наблюдать за карьерой украинца.

Напомним, киевское "Динамо" планирует усилить состав накануне второй половины нынешнего сезона.

При этом столичный клуб упустил перспективного игрока, который недавно дебютировал в сборной Украины.

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