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Трубін може перейти до англійського клубу — що відомо

3 січня 2025 11:09
Сергій Романчук - Редактор
Трубін готується до трансферу до одного з англійських клубів
Анатолій Трубін працює на тренуванні. Фото: instagram.com/slbenfica/
Сергій Романчук - Редактор

Ще один футболіст збірної України може переїхати до Англії. Воротар "Бенфіки" Анатолій Трубін викликав підвищений інтерес у головного тренера одного з клубів АПЛ.

Португальський клуб відкритий для переговорів щодо трансферу свого гравця, повідомляє O Jogo.

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Анатолій Трубін може поповнити список футболістів збірної України, які виступають в одному із найпопулярніших чемпіонатів Європи. Однак цей трансфер може відбутися не раніше літа 2025 року.

Анатолій Трубін
Трубін дякує вболівальникам за підтримку. Фото: instagram.com/slbenfica/

Останній сезон Трубіна в "Бенфіці"

У португальському клубі розуміють, що навряд чи зможуть утримати 23-річного українського гравця, попри те, що його контракт із "орлами" чинний до літа 2028 року. Трубіним цікавляться одразу кілька європейських грандів на чолі з "Інтером". Поки що не дійшло до конкретних пропозицій про трансфер воротаря, проте вони можуть наслідувати будь-якої миті.

Новим претендентом на українського футболіста став англійський "Манчестер Юнайтед". Тренерський штаб "червоних дияволів" не влаштовують показники голкіперів команди. Рубен Аморім вважає, що цю лінію команди необхідно посилити. Він чудово знайомий з можливостями Трубіна, оскільки до "МЮ" працював у португальському "Спортингу".

Ситуація з потенційним трансфером Трубіна ускладнюється невизначеним фінансовим статусом "Манчестер Юнайтед". Проте англійський клуб продовжуватиме спостерігати за кар'єрою українця.

Нагадаємо, київське "Динамо" планує посилити склад напередодні другої половини цього сезону.

При цьому столичний клуб упустив перспективного гравця, який нещодавно дебютував у збірній України.

Чемпіон світу з боксу Олександр Усик здивував уболівальників вибором місця для святкування Нового року.

спорт футбол Футбол трансфери Бенфіка Анатолій Трубін

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