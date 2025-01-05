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Забарний допоміг Борнмуту встановити історичний рекорд

5 січня 2025 10:28
Олександр Ільющенков - Редактор тематики «Спорт»
Олександр Ільющенков
Редактор тематики «Спорт»
Забарний та Борнмут встановили історичний рекорд — про що йдеться
Ілля Забарний під час матчу з "Евертоном". Фото: instagram.com/illiazabarnyi
Олександр Ільющенков - Редактор тематики «Спорт»
Олександр Ільющенков
Редактор тематики «Спорт»

Один із клубів англійської Прем'єр-ліги встановив історичний рекорд. До нього безпосередньо долучився український футболіст. 

"Борнмут" разом із гравцем збірної України Іллею Забарним не програє вже у восьми матчах поспіль, що є новим клубним рекордом, повідомляє пресслужба команди

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Ілля Забарний був і залишається гравцем основи клубу. Тому його внесок у цей результат є величезним. 

Подробиці рекорду 

У суботу, 4 січня, "Борнмут" мінімально обіграв "Евертон". Ілля Забарний відіграв весь матч. 

У минулих семи матчах "Вишні" вже мали чотири перемоги та три нічиї. 

Зараз команда Забарного перебуває на сьомій позиції в АПЛ. Вона відстає від шостого, єврокубкового місця на один пункт. 

Наступний матч "Борнмут" зіграє 14 січня проти "Челсі". 

Нагадаємо, стали відомі імена тих, хто може замінити Сергія Реброва на чолі збірної України. 

"Ліверпуль" посилився перед важливим матчем АПЛ, що має допомогти йому у другій частині сезону. 

"Арсенал" готовий попрощатися з українцем Олександром Зінченком за однієї умови.

спорт футбол Ілля Забарний Борнмут АПЛ

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