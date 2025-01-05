Забарний та Борнмут встановили історичний рекорд — про що йдеться

Забарний допоміг Борнмуту встановити історичний рекорд
Один із клубів англійської Прем'єр-ліги встановив історичний рекорд. До нього безпосередньо долучився український футболіст.
"Борнмут" разом із гравцем збірної України Іллею Забарним не програє вже у восьми матчах поспіль, що є новим клубним рекордом, повідомляє пресслужба команди.
Ілля Забарний був і залишається гравцем основи клубу. Тому його внесок у цей результат є величезним.
WWWDWDDW 📈— AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) January 4, 2025
Making #afcb history with a gr8️⃣ unbeaten PL run 🙌 pic.twitter.com/nwPT3l61JF
Подробиці рекорду
У суботу, 4 січня, "Борнмут" мінімально обіграв "Евертон". Ілля Забарний відіграв весь матч.
У минулих семи матчах "Вишні" вже мали чотири перемоги та три нічиї.
Зараз команда Забарного перебуває на сьомій позиції в АПЛ. Вона відстає від шостого, єврокубкового місця на один пункт.
Наступний матч "Борнмут" зіграє 14 січня проти "Челсі".
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