Забарний та Борнмут встановили історичний рекорд — про що йдеться

Ілля Забарний під час матчу з "Евертоном". Фото: instagram.com/illiazabarnyi

Один із клубів англійської Прем'єр-ліги встановив історичний рекорд. До нього безпосередньо долучився український футболіст.

"Борнмут" разом із гравцем збірної України Іллею Забарним не програє вже у восьми матчах поспіль, що є новим клубним рекордом, повідомляє пресслужба команди.

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Ілля Забарний був і залишається гравцем основи клубу. Тому його внесок у цей результат є величезним.

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Making #afcb history with a gr8️⃣ unbeaten PL run 🙌 pic.twitter.com/nwPT3l61JF — AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) January 4, 2025

Подробиці рекорду

У суботу, 4 січня, "Борнмут" мінімально обіграв "Евертон". Ілля Забарний відіграв весь матч.

У минулих семи матчах "Вишні" вже мали чотири перемоги та три нічиї.

Зараз команда Забарного перебуває на сьомій позиції в АПЛ. Вона відстає від шостого, єврокубкового місця на один пункт.

Наступний матч "Борнмут" зіграє 14 січня проти "Челсі".

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