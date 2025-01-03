Бернарду Сілва вважає, що МанСіті більше не претендує на чемпіонство в АПЛ

Гравець "Манчестер Сіті" Бернарду Сілва та головний тренер команди Пеп Гвардіола. Фото: REUTERS/Hannah Mckay

Чемпіонат Англії з футболу, на відміну від інших, новорічну перерву не брав. Матчі продовжуються, фаворити турніру вже давно відомі.

Один із ключових гравців "Манчестер Сіті" Бернарду Сілва визнав, що його клуб вибув із боротьби за чемпіонство в АПЛ, повідомляє Sky Sports.

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Турнірна таблиця АПЛ. Фото: скриншот Flashscore

Що сказав Бернарду Сілва

"Я не дивлюся на "Ліверпуль". Ми на шостому місці, я не можу дивитися на "Ліверпуль" або "Арсенал". Я дивлюся на наступну гру, щоб спробувати взяти три очки", — зазначив Бернарду Сілва.

Він підкреслив, що станом на зараз "Манчестер Сіті" "повністю вибув з боротьби за титул".

"Люди кажуть, що ви не можете виграти чемпіонат до січня, але ви можете його програти. Цього сезону реальність така, що ми його програли", — резюмував гравець "Сіті".

У АПЛ на цей час зіграно 19 турів. У "Манчестер Сіті" зараз 31 очко, вони відстають від першого місця, яке займає "Ліверпуль", на 14 пунктів.

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